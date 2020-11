19:58 Uhr

Das Corona-Update vom 4. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Die Nachrichten in den vergangenen Monaten kannten vor allem ein Thema: das Coronavirus. Wer am heutigen Tag in die Zeitungen schaut, das Radio aufdreht oder im Internet nach Neuigkeiten stöbert, sieht und hört vor allem eines: die Wahl in den USA. Es ist eine Art geistige Auszeit von der Pandemie.

Das Virus ist deshalb natürlich nicht weg. Im Gegenteil. Vor allem in Augsburg sind die Zahlen hoch. In keiner anderen Region infizieren sich momentan so viele Menschen wie hier. Das lässt zwei Fragen aufkommen. Die erste will diagnostizieren: Warum gerade Augsburg? Woran liegt es, dass ausgerechnet hier die Zahlen so hoch sind? Bürgermeisterin Weber hat eine Vermutung.

Die zweite Frage ist eher therapeutisch: Wie jetzt damit umgehen? Strengere Regeln jedenfalls sind nicht geplant. Wie die Stadt reagiert und warum das Krisenmanagement in der Kritik steht, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Es sind nicht nur die Infektionszahlen, die der Stadt Sorgen bereiten. Die Pandemie verdüstert auch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt : Für den Agenturbezirk Augsburg (Stadt Augsburg , Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg ) wird für Oktober eine Quote von 4,4 Prozent gemeldet. Das sind 17.163 Arbeitslose und damit 4429 Menschen (34,8 Prozent) mehr ohne Job als noch im Oktober 2019. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Welche das sind: hier.

: Für den Agenturbezirk (Stadt , und ) wird für Oktober eine Quote von 4,4 Prozent gemeldet. Das sind 17.163 Arbeitslose und damit 4429 Menschen (34,8 Prozent) mehr ohne Job als noch im Oktober 2019. Welche das sind: hier. Einer, der seine Arbeitsstelle im Agenturbezirk Augsburg räumt, ist Friedrich Pürner . Mehrfach kritisierte Aichachs Gesundheitsamtsleiter Teile von Bayerns Corona-Strategie . Der Regierung von Schwaben zufolge wird Pürner jetzt ans Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) "abgeordnet". Pürner selbst spricht von "Strafversetzung". Lang wird die Stelle wohl nicht frei bleiben. Die Regierung kündigte an, sie werde "unverzüglich nachbesetzt". Was sie über den Fall Pürner wissen müssen, lesen Sie hier.

räumt, ist . . Der Regierung von zufolge wird jetzt ans (LGL) "abgeordnet". Lang wird die Stelle wohl nicht frei bleiben. Die Regierung kündigte an, sie werde "unverzüglich nachbesetzt". Was sie über den Fall Pürner wissen müssen, lesen Sie hier. Einen ungewöhnlichen Wahlkampf erlebt aktuell nicht nur die USA . Auch hierzulande stellt das Coronavirus die Suche nach dem nächsten Kanzler auf den Kopf. Zuletzt musste der CDU-Parteitag verschoben werden. Deshalb werden die Rufe nach digitalen Abstimmungen lauter. Warum das für die Parteien schwierig ist.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 577.593 Fälle, das sind 17.214 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 115.869 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3.568 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

