Das Corona-Update vom 4. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Konstanz stand an diesem Wochenende im Zentrum der Corona-Politik-Demos. Am Ufer des Bodensees versammelten sich gleichermaßen Befürworter und Gegner der Regierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Initiative "Querdenken" hatte zu Protesten gegen die Politik der Bundesregierung aufgerufen und somit auch Gegendemonstranten mobilisiert.

Bereits am Samstag verfehlten die Organisatoren ihr Ziel, mit einer Menschenkette rund um den Bodensee ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen zu werden. Laut Polizei erschienen dafür lediglich 11.000 Teilnehmer - anstatt der von den Organisatoren ursprünglich erhofften 250.000 Menschen.

Am Sonntag glich die Veranstaltung dann - nicht zuletzt wegen der Musikauftritte - eher einem Festival als einer Protestaktion. Im Zentrum der Kritik stand an beiden Tagen die Maskenpflicht. Immer wieder forderten die Redner "Nein zur Maske, nein zu den Tests und nein zur Impfung". Hier können Sie unseren Rückblick auf das Protestwochenende am Bodensee lesen.

Donald Trump arbeitet nach seiner Covid-19-Erkrankung derzeit vom Walter-Reed-Militärkrankenhaus aus. Details über den aktuellen Gesundheitszustand des US-Präsidenten sind nicht bekannt. Und es stehen weitere Fragen im Raum: Wer hat wen angesteckt? Wie lange wusste Trump von seiner Infektion? Hat er bewusst die Gefährdung hunderter Menschen in Kauf genommen? Was heißt das für den Wahlkampf ? Fest steht: Alles hängt vom weiteren Verlauf der Krankheit ab.

arbeitet nach seiner Covid-19-Erkrankung derzeit vom Walter-Reed-Militärkrankenhaus aus. Und es stehen weitere Fragen im Raum: Wer hat wen angesteckt? Wie lange wusste von seiner Infektion? Hat er bewusst die Gefährdung hunderter Menschen in Kauf genommen? Was heißt das für den ? Fest steht: Alles hängt vom weiteren Verlauf der Krankheit ab. Bei jedem Restaurantbesuch muss wegen der Corona-Pandemie derzeit ein Zettel mit Kontaktdaten ausgefüllt werden. Diese Maßnahme soll ermöglichen, Kontakte von Besuchern nachzuverfolgen. Allein im Augsburger Land fallen täglich Hunderte solcher Zettel in den Biergärten, Gasthäusern und Kneipen an. Was mit den Gästedaten passiert, lesen Sie hier.

muss wegen der Corona-Pandemie derzeit ein ausgefüllt werden. Diese Maßnahme soll ermöglichen, Kontakte von Besuchern nachzuverfolgen. Allein im Augsburger Land fallen täglich Hunderte solcher Zettel in den Biergärten, Gasthäusern und Kneipen an. Was mit den Gästedaten passiert, lesen Sie hier. Papst Franziskus findet in seiner am Sonntag veröffentlichten Enzyklika "Fratelli tutti" deutliche Worte angesichts der Corona-Pandemie. Diese habe die "Unfähigkeit hinsichtlich eines gemeinsamen Handelns zum Vorschein" gebracht und die bereits bestehenden Konflikte in der Welt verschärft", schreibt das Oberhaupt der katholischen Kirche . In einer schonungslosen Analyse der Gegenwart weist Franziskus auf „verbohrte, übertriebene, wütende und aggressive Nationalismen“ hin, auf weitverbreiteten „Egoismus“ und den „Verlust des Sozialempfindens“.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 299.237 Fälle, das sind 2279 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 69.486 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 300 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

