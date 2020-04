19:59 Uhr

Das Corona-Update vom 5. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Gute Nachrichten gab es heute aus Erlangen: Das dortige Universitätsklinikum hat die behördliche Zulassung für die Herstellung von therapeutischem Blutplasma erhalten. Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, setzt die Uniklinik auf die Transfusion von Blutplasma bei schwerkranken Covid-19-Patienten. Da ehemals Erkrankte Antikörper gegen das Virus entwickelt haben, soll mithilfe ihrer Blutplasmaspenden ein Wirkstoff entwickelt werden. Diese Therapieform bekämpft den Forschern zufolge nicht die Symptome von Covid-19, sondern deren Ursache - das Virus.

Maßnahmen wie Ausgehbeschränkungen und Kontaktverbot machen den Menschen im Freistaat unterdessen weiter zu schaffen. Seitdem die Gottesdienste ausfallen, spiegelt sich die Ausnahmesituation auch in den leeren Kirchen wider. Besonders die Zeit von Palmsonntag bis Ostern ist für praktizierende Christen ein fester Bestandteil des Kirchenjahres. Doch auch wenn in Corona-Zeiten alles anders ist, gänzlich ausfallen muss Ostern noch lange nicht. Der Mindelheimer katholische Dekan Andreas Straub und der Nördlinger evangelische Dekan Gerhard Wolfermann geben Tipps, wie Familien im kleinen Kreis das christliche Fest begehen können.

Da für Gläubige das gemeinsame Gebet zudem ein wichtiger Bestandteil der Heiligen Woche ist, lädt der ernannte Augsburger Bischof Bertram Meier zum Gottesdienst via Live-Stream. Am Karfreitag, in der Osternacht, am Ostersonntag sowie am Ostermontag bieten wir auf augsburger-allgemeine.de/ostergottesdienst die Live-Übertragungen an. Den heutigen Auftakt-Gottesdienst zum Palmsonntag können Sie hier auch noch einmal ansehen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 91.714 Fälle, das sind 5936 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 23.846 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1938 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 182 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Menschen mit Behinderung, Altenheimbewohner, Obdachlose oder auch Geringverdiener trifft die Corona-Krise besonders hart. In einigen Einrichtungen herrscht zudem ein skandalöser Mangel an Schutzausrüstung. Bayerns AWO-Chef, Thomas Beyer, sieht ein Versagen der Politik.

Menschen mit Behinderungen trifft die Krise mit am stärksten

Die Corona-Pandemie bringt neben den negativen Folgen auch positive Begleiterscheinungen mit sich. In Venedigs Kanälen ist das Wasser klar wie nie, Vögel haben mehr Brutplätze und Deutschland könnte doch noch sein Klimaziel erreichen, im Vergleich zu 1990 40 Prozent weniger CO2 zu produzieren. Bleibt die Frage:

Führt das Coronavirus auch nachhaltig zu Verbesserungen?

Seit drei Wochen lernen Schüler daheim mit Hilfe von Mama und Papa. Zwei Pädagogik-Professorinnen erklären, wie viel der Heimunterricht nützt. Eltern, die sich beim Unterricht daheim unter Druck fühlen, rät Grundschulforscherin Sabine Martschinke im Interview: „Ansprüche herunterschrauben.“

Bildungsexpertinnen über Corona-Krise: „Eltern können keine Lehrer ersetzen“

Für Schulkinder stehen unabhängig von der Corona-Pandemie nun aber erstmal zwei Wochen Ferien an. Derzeit bieten wir unsere Kinderseite Capito gemeinsam mit täglich neuen Tipps gegen Langeweile kostenlos im Internet an. So kommt auch während der Osterferien und trotz der Einschränkungen Abwechslung in den Familienalltag.

Capito für alle: Hier finden Sie die Kinderseite kostenlos im Netz

Nach drei Wochen "Homeschooling" erhielten die Schüler des Maria-Theresia-Gymnasiums kurz vor den Osterferien noch eine überraschende Botschaft ihrer Lehrer.

Dankeschön: Lehrer schicken einen besonderen Gruß an ihre Schüler

