Das Corona-Update vom 5. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Die Mitarbeiter der Uniklinik Augsburg werden gerade besonders hart von der zweiten Corona-Welle getroffen. Stand Freitag wurden dort 129 Covid-Patienten behandelt, 36 davon auf der Intensivstation. Soldaten der Bundeswehr sind gekommen, um zu helfen. Weil Kapazitäten nicht ausreichten, mussten Patienten bereits in andere Krankenhäuser verlegt werden. Wie die Mitarbeiter mit der alltäglichen Belastung umgehen, haben sich Miriam Zissler und Jörg Heinzle angehört.

Das Lagebild aus den Krankenhäusern dürfte auch bei der morgigen Sondersitzung des bayerischen Kabinetts eine Rolle spielen. Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage in Bayern hat Ministerpräsident Söder um 12 Uhr zur außerplanmäßigen Videoschalte geladen. Was das konkret bedeuten dürfte, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Impfstoffe gegen das Coronavirus wurden in Rekordzeit entwickelt. Rund um den Jahreswechsel könnten in Deutschland erste Impfungen möglich sein. Doch wann genau? Wie lange ist man nach einer Impfung immun? Und gibt es Nebenwirkungen? Wichtige Fragen und Antworten zum Impfstoff bekommen Sie hier.

Er hat gerade wohl einen der schwierigsten Jobs in Bayern. Kultusminister Michael Piazolo muss Schüler und Lehrer gesund durch die Krise bringen und gleichzeitig sicherstellen, dass kein Schüler abgehängt wird. Im Interview spricht er über den Stand der Digitalisierung an bayerischen Schulen und die Zusammenarbeit mit Markus Söder.

Wegen des Teil-Lockdowns sind die Skigebiete in Bayern dicht. Im Allgäu rechnet man trotzdem mit einem Besucher-Ansturm im Winter. Wenn Skifahren wegen geschlossener Lifte aber nicht möglich ist, könnten sich die Menschen auf Alternativen wie Tourengehen und Schneeschuhwandern verlagen. Warum das nicht ganz ungefährlich ist, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.153.556 Fälle, das sind 23.318 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 226.357 mit dem Virus infiziert, das sind 3.997 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

