Das Corona-Update vom 5. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der seit dem 16. Dezember geltende bundesweite Lockdown wird vorerst bis Ende Januar verlängert und zudem teilweise verschärft. Das haben Bund und Länder bei einer gemeinsamen Videokonferenz am Dienstagnachmittag beschlossen. Am 25. Januar beraten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut über das weitere Vorgehen. Schulen und Kitas bleiben somit bis auf Weiteres auch in Bayern geschlossen - Distanzunterricht und Notbetreuung sind vorgesehen, wie Markus Söder am Dienstagabend erläuterte.

Neu ist die "Radius-Regel", wonach der Bewegungsradius von Personen in Hotspots mit einem Inzidenz-Wert über 200 auf 15 Kilometer um ihren Wohnort herum eingeschränkt wird. Außerdem werden die Kontaktbeschränkungen verschärft: Künftig sind wie bereits im Frühjahr 2020 nur private Zusammenkünfte von Familien aus einem gemeinsamen Hausstand sowie Treffen mit einer haushaltsfremden Person erlaubt. Mehr zu dem aktuellen Beschluss lesen Sie hier.

Neue Regeln sind das eine - doch sie wirken nur, wenn sich die Menschen daran halten. Yannick Dillinger schreibt zu den Lockdown-Maßnahmen: "Das Ausnutzen individueller Freiheitsrechte beschränkt im Zweifelsfall das Recht des Anderen auf Unversehrtheit." Hier können Sie den ganzen Kommentar lesen: Wenn jeder nur für seine kleinen Freiheiten kämpft, verlieren wir alle.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der schleppend anlaufende Start der Covid-19-Impfungen in Deutschland sorgt weiter für Kritik. SPD-Familienexpertin Doris Rauscher fordert gegenüber unserer Redaktion eine Anpassung der bundesweiten Impfstrategie, sodass Kita-Personal schneller geimpft werden kann und schlägt zudem eine Drei-Stufen-Strategie für Kitas vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch andere europäische Länder hatten einen holprigen Impfstart. In Frankreich etwa haben gerade einmal ein paar hundert Personen eine Spritze erhalten. Nun stellt sich unter anderem die Frage: Warum hat die Europäische Union nicht mehr Impfdosen bestellt?

. In Frankreich etwa haben gerade einmal ein paar hundert Personen eine Spritze erhalten. Nun stellt sich unter anderem die Frage: Warum hat die Europäische Union nicht mehr Impfdosen bestellt? Der Reisekonzern Tui wurde von der Corona-Krise schwer getroffen. Nach einem Beschluss der Unternehmenseigner vom Dienstag kann der deutsche Staat nun mit insgesamt bis zu 25 Prozent plus einem Anteilsschein bei Tui einsteigen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.787.410 Fälle, das sind 11.897 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 337.095 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2528 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

