Das Corona-Update vom 5. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Niklas Molter

In den Tagen eines amerikanischen Wahlkrimis scheinen andere Nachrichten manchmal in den Hintergrund zu treten. Eine Nachricht allerdings, die in Bayern dieser Tage für Aufsehen sorgt, ist die "Abordnung" von Friedrich Pürner ans Landesamt für Gesundheit. Der Leiter des Aichacher Gesundheitsamts wählt selbst deutlichere Worte, wenn er über seinen Wechsel redet: Pürner spricht von einer "Strafversetzung".

Der Epidemiologe hatte mehrfach Bayerns Corona-Strategie kritisiert, etwa die Maskenpflicht für Schüler oder Reihentests. Wer ihm schon am Montag nachfolgen soll, ist noch unklar.

Im Gespräch mit unserer Redaktion nimmt Pürner nun ausführlich Stellung zur Kontroverse um seine Person. Der Mediziner betont: "Ich habe meinen Grenzen als Beamter nie überschritten".

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat einen Eilantrag gegen die Schließung von Gaststätten und das Beherbergungsverbot für Touristen abgelehnt . Die Regelungen seien "nicht offensichtlich rechtswidrig", erklärte das Gericht . Diese und weitere Nachrichten rund um das Coronavirus lesen Sie in unserem News-Blog.

hat einen gegen die Schließung von Gaststätten und das Beherbergungsverbot für Touristen . Die Regelungen seien "nicht offensichtlich rechtswidrig", erklärte das . Diese und weitere Nachrichten rund um das lesen Sie in unserem News-Blog. SPD , Grüne und FDP beharren auf ihrer Forderung nach einer stärkeren Beteiligung des Bayerischen Landtags in der Corona-Politik. Sie können sich auf Gerichtsurteile berufen. Unser Landtagskorrespondent Uli Bachmeier hat alle Hintergründe.

, Grüne und beharren auf ihrer in der Corona-Politik. Sie können sich auf Gerichtsurteile berufen. Unser Landtagskorrespondent Uli Bachmeier hat alle Hintergründe. Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth trägt die Maske lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Im Interview erzählt er, warum sich trotz allem von Corona nicht unterkriegen lässt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 597.583 Fälle, das sind 19.990 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 119.505 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3636 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

