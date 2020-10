19:04 Uhr

Das Corona-Update vom 5. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Mitte März infizierte sich ein Mann aus dem Landkreis Landsberg, den wir an dieser Stelle Michael Schmidt nennen, mit dem Coronavirus. Das wurde zuerst nicht erkannt, denn man verweigerte ihm einen Corona-Test. Ende März wurde er dann doch getestet und nur kurze Zeit später wegen seines schlechten Zustands ins künstliche Koma versetzt. Am 17. April wurde er entlassen. Nach dem Klinikumsaufenthalt musste er erst einmal zwei Wochen in Quarantäne, bis er einen negativen Corona-Test hatte. Es folgte eine sechswöchige ambulante Reha in Augsburg.

Michael Schmidts Schicksal zeigt, wie schwer die Folgen einer Covid-19-Erkankung sein können - und wie langwierig. Mein Kollege Christian Mühlhause hat jetzt noch einmal mit ihm gesprochen. Lesen Sie hier die Geschichte über einen Mann, der sich auch Monate später noch mühsam zurück ins Leben kämpfen muss.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der Flug ist gebucht, die Einreise theoretisch möglich, doch das Laborergebnis lässt auf sich warten: Für einige Länder benötigen Reisende einen negativen Corona-Test. Den Nachweis zu bekommen, ist manchmal mit viel Aufregung verbunden. Wir haben zusammengefasst, was Reisende wissen müssen.

Den Nachweis zu bekommen, ist manchmal mit viel Aufregung verbunden. Wir haben zusammengefasst, was Reisende wissen müssen. Große Feste wurden abgesagt, die Discos sind nach wie vor geschlossen und in den Kneipen ist nur begrenzt Platz - das wirkt sich auch auf den Alkoholkonsum der Deutschen aus. Marktforscher haben nun festgestellt, dass im ersten Halbjahr 2020 deutlich mehr Bier und Radler gekauft wurde als in den Vorjahren.

Heizpilze gelten unter vielen krisengebeutelten Gastronomen als ein Mittel, um durch den Winter zu kommen. Die Angst ist groß, dass die Gäste lieber zu Hause bleiben, wenn sie nicht mehr im Freien sitzen können. Doch sollte man sich wirklich unter einen Heizpilz setzen? Dazu gehen die Meinungen in unserer Redaktion auseinander. Einen Kommentar pro Heizpilz lesen Sie hier, Kontra gibt die Kollegin hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 300.619 Fälle, das sind 1382 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 69.631 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 145 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Trotz seiner Covid-Erkrankung und schwerer medikamentöser Behandlung floh US-Präsident Donald Trump am Sonntag für eine Spritztour aus dem Krankenhaus. Mediziner sind empört.

Donald Trump flieht trotz Corona-Infektion aus Krankenhaus

Arbeitsminister Hubertus Heil will einen Anspruch auf 24 Tage Arbeiten von zuhause festschreiben. Der Koalitionspartner und die Arbeitgeber halten nichts davon.

CSU und FDP gegen Heils Rechtsanspruch auf Homeoffice

Der SSC Neapel war wegen zweier Corona-Fälle im Team nicht nach Turin gereist. Gegen eine mögliche Wertung des Spiels will der Klub vorgehen.

Serie A im "Covid-Chaos": Neapel erwägt rechtliche Schritte

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen