Das Corona-Update vom 5. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Nicht alle Infektionsschutz-Vorschriften der Politik stoßen innerhalb der Bevölkerung auf Verständnis. Immer wieder regt sich Kritik. In München revidierten jüngst Gerichte das nächtliche Alkoholverbot. Um gerichtliche oder gesellschaftliche Eskalationen abzufedern, schlägt die Fraktion der Freien Wähler im bayerischen Landtag daher ein Experten-Gremium vor. Ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring befürchtet, dass sonst Vertrauen in die Politik verloren gehen könnte. Schließlich könnten angesichts der Dynamik dieser Pandemie abstrakte Verordnungen niemals jeden Einzelfall gezielt abdecken, erklärt Mehring. Wie die CSU-Fraktion auf diesen Vorschlag blickt, lesen Sie hier.

Unser Autor Stefan Küpper hält eine solche Kommission jedenfalls für eine gute Idee. Warum er das denkt, erklärt er in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Ihrem Ärger über die Corona-Maßnahmen der Politik machten am Samstagnachmittag rund 250 Menschen auf dem Augsburger Ulrichsplatz Luft. Gekommen waren auch viele Familien mit ihren Kindern. Was ihnen besonders missfällt, lesen Sie hier.

In knapp zwei Wochen startet die Bundesliga in die neue Saison. Union Berlin will zum Start wieder Fans ins Stadion bringen. Im Interview sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, was er davon hält. Außerdem spricht er über die Verluste des Vereins durch Corona .

will zum Start wieder Fans ins Stadion bringen. Im Interview sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, was er davon hält. Außerdem spricht er über die Verluste des Vereins durch . Die Corona-Pandemie gilt als Stunde der Regierenden: Der überwiegende Teil der Bevölkerung vertraut der Regierung. Warum aber war das 2015, dem Jahr der Flüchtlingskrise , anders? Das erklärt der Meinungsforscher Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie in Allensbach . Seinen Gastbeitrag finden Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 248.997 Fälle, das sind 1387 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 58.692 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 307 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

