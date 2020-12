vor 9 Min.

Das Corona-Update vom 6. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Ausgangsbeschränkungen, Wechselunterricht, Alkoholverbot - wegen der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen hat das bayerische Kabinett heute schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte dafür eine Sondersitzung anberaumt. Nachdem bundesweit erst vor wenigen Tagen neue Maßnahmen in Kraft getreten waren, geht der Freistaat Bayern nun also noch einen Schritt weiter. Die Fallzahlen gingen "einfach nicht runter", begründete Söder die Maßnahmen auf der anschließenden Pressekonferenz. Den ausführlichen Bericht sowie Reaktionen finden Sie hier.

Wenn Appelle nicht ausreichen, sind Ausgangsbeschränkungen ein probates Mittel, findet unser Landtags-Korrespondent Uli Bachmeier. Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Kaum hatte Markus Söder die neuen Corona-Regeln für Bayern verkündet, hagelte es schon Kritik. Die kommt von der FDP aus Berlin . Der Fraktionsvize der Bundestagsfraktion, Stephan Thomae , wirft Söder Aktionismus auf Kosten der jungen Generation vor und wirft andere Herangehensweisen in den Raum. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Das Virus ist für alle Menschen gleich ansteckend, aber nicht jeden trifft die Krise gleich schwer. Ob Frauen eine besonders große Last in der Corona-Krise tragen, hat Jakob Stadler untersucht.

Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen werden immer wieder religiöse Symbole zur Inszenierung genutzt. Demonstranten halten Polizisten Kruzifixe entgegen oder deklarieren Corona-Demos als Gottesdienste. Dem Augsburger Bischof geht das zu weit.

ist für alle Menschen gleich ansteckend, aber nicht jeden trifft die gleich schwer. Ob in der Corona-Krise tragen, hat Jakob Stadler untersucht. Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen werden immer wieder religiöse Symbole zur Inszenierung genutzt. Demonstranten halten Polizisten Kruzifixe entgegen oder deklarieren Corona-Demos als Gottesdienste. Dem Augsburger Bischof geht das zu weit.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.171.323 Fälle, das sind 17.767 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 229.675 mit dem Virus infiziert, das sind 3.318 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

