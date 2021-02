vor 33 Min.

Das Corona-Update vom 6. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Im Fokus der Berichterstattung zur Corona-Pandemie stehen vorwiegend nüchterne Zahlen: Neuinfizierte, Erkrankte, geimpfte Personen, Verstorbene. Was dabei in den Hintergrund gerät, sind die Einzelschicksale hinter den täglichen Corona-Zahlen. Wie sich die Krise auf ihre individuellen Lebensentwürfe auswirkt, haben uns sechs Menschen aus der Region eindrücklich in diesem Artikel geschildert. "Unter meiner Maske kamen mir die Tränen", schreibt etwa ein Tänzer, der seit Monaten nicht arbeiten darf. "Ich spüre, dass sich meine Kinder wegen Corona nicht so gut entwickeln", sorgt sich wiederum ein Geflüchteter.

Während manche derzeit jeden Tag zu kämpfen haben, hat sich für andere durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen kaum etwas verändert. Inwiefern der Staat in der Corona-Krise zur wachsenden Ungleichheit in Deutschland beiträgt, hat meine Kollegin Margit Hufnagel recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Weitet man den Fokus von Einzelschicksalen auf Unternehmen in der Region aus, zeichnet sich auch hier ein alarmierendes Bild der Corona-Folgen ab. Der Unternehmerkreis Zukunft in Not, der bereits über 400 Mitgliedschaften verzeichnet, sorgt sich, dass die Corona-Politik Betriebe in Existenznot bringt. Sechs Mitglieder kritisieren im Gespräch mit meinen Kollegen das Krisenmanagement der Regierung.

beschäftigt weiterhin die Politik. Der Mainzer Impfstoffhersteller hat nun erklärt, dass mehr Geld von und der helfen würde, um die Produktionskapazitäten des Corona-Impfstoffs auszubauen. Mehr dazu lesen Sie hier. Um Lerndefiziten bei Schülerinnen und Schülern während der Corona-Krise aktiv entgegenzuwirken, hat Annalena Baerbock "Corona-Patenschaften" durch Lehramtsstudierende vorgeschlagen. Bei unserem Format " Augsburger Allgemeine Live" erklärte die Bundesvorsitzende der Grünen: "Es geht um eine Eins-zu-eins-Unterstützung dieser Kinder." Sarah Ritschel hat mit Pädagogik-Professor Klaus Zierer über die Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme gesprochen.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.275.394 Fälle, das sind 10.485 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 411.621 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1616 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

