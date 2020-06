vor 49 Min.

Das Corona-Update vom 6. Juni

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Die Bundesrepublik diskutiert heftig über die Corona-Krise und ihre Folgen. Sechs von zehn Deutschen glauben, dass die Corona-Pandemie zur stärksten Polarisierung der Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren führen könnte. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion. Die Mehrheit der Deutschen erwartet demnach größere Verwerfungen als während der Flüchtlingskrise.

Das Tragen von Gesichtsmasken ist eines der großen Streitthemen in diesen Tagen. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren Standpunkt diesbezüglich geändert. Bislang hatte man den Massengebrauch dort nicht empfohlen, es hieß lediglich, der Mundschutz sei für Kranke und Menschen, die Kranke pflegten, sinnvoll. Nun empfiehlt die WHO die Nutzung von Gesichtsmasken in überfüllten öffentlichen Einrichtungen wie Verkehrsmitteln oder Geschäften. Zugleich warnte die UN-Organisation aber auch, dass Masken das Erkrankungsrisiko sogar erhöhen können, wenn Menschen diese mit schmutzigen Händen berührten und so kontaminierten. Aus gegebenem Anlass hier noch einmal unsere Hygiene-Tipps zum Umgang mit dem Mund-Nase-Schutz.

Das Tragen von Gesichtsmasken kann und soll Hygiene-Maßnahmen wie Händewaschen und Abstandhalten jedoch keinesfalls ersetzen, stellte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus klar. Dazu passt das Lied des Tages von der Corona-Soundlist unserer Kulturredaktion: Sid Bernstein präsentiert "I Gotta Wash My Hands" von den Beatles.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 183.678 Fälle, das sind 407 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 47.326 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 58 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 362 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Das könnte Sie auch interessieren

Sie wollen Urlaub in Österreich machen? Die Regeln zu Einreise und Quarantäne wurden inzwischen gelockert – aber nicht vollständig.

Urlaub in Österreich: Was Sie zur Einreise wissen müssen

Unser Körper: Steht mit Corona im Spannungsfeld seiner Extreme, zwischen Sterblichkeit und Freiheit, der Mensch damit zwischen Angst und Wut. Und es wird existenziell, selbst wenn es gar nicht direkt um das Virus geht.

Leid, Sex, Tod: Was lehrt uns Corona über unseren Körper?

Die Corona-Krise hat unendlich viele Beziehungen auf die Probe gestellt – private, politische, wirtschaftliche. Doch eine wird nachhaltigen Schaden davontragen, da ist sich Städteforscher Alain Thierstein sicher: die vom Menschen zur Stadt, oder genauer zur Innenstadt.

Sterben Bayerns Innenstädte? Experte: "Lebensgefühl wird leiden"

Fernsehen könnte an diesem ersten Juni-Wochenende zum beliebtesten Hobby in Bayern werden. Welche Freizeitaktivitäten sich bei schlechtem Wetter und trotz Corona anbieten.

Regen am Wochenende in Bayern: Was man jetzt trotz Corona unternehmen kann

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Themen folgen