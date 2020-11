vor 30 Min.

Das Corona-Update vom 6. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Zwei Wochen können eine lange Zeit sein. In der Geschichte wurden schon Kriege geführt, die weniger lang gedauert haben. Und glaubt man der Bibel, hätte der Allmächtige in dieser Zeitspanne gleich zwei Erden erschaffen können. Einige Augsburger erfahren gerade am eigenen Leib, wie lange zwei Wochen sein können. Alle nämlich, die wissentlich Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Dann gilt Quarantänepflicht. Auch bei negativem Testergebnis. Für einige ist das zu lang.

"14 Tage Quarantäne, die vom Augsburger Gesundheitsamt angeordnet wird, ist gerade bei negativen Tests eine Zumutung und wird von immer weniger Menschen verstanden. Das RKI (Robert-Koch-Institut) empfiehlt zehn Tage, auch Städte wie München sind dem RKI gefolgt und verhängen zehn Tage Quarantäne", schrieb eine Leserin an unsere Redaktion. Es stellt sich also die Frage: Ist das Augsburger Gesundheitsamt bei der Quarantäne-Anordnung tatsächlich besonders streng? Übertreibt es die Schutzmaßnahmen gar?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Noch länger ausharren muss gerade die Kulturbranche. Einen Monat lang gilt in Deutschland Kulturlockdown. Kein Kino , kein Theater, keine Konzerte. Wie soll es weitergehen? Welche Perspektiven haben Künstler, Schauspieler, Musiker in Augsburg für die nächsten Wochen? Das sagen Kulturschaffende aus der Region.

Warum dafür - trotz offener Fragen - Antigen-Tests forciert werden sollen. "Ich versuche einfach, das Leben mit dem Virus zu akzeptieren", sagt FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz. Sein Bruder war schon zu Beginn der Pandemie Mitte März erkrankt. Wie Gikiewicz und seine Familie mit der Pandemie umgehen und was er über leere Stadien denkt, hat er im Interview mit unserer Redaktion erzählt.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 619.089 Fälle, das sind 21.506 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 123.225 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3.720 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

