Das Corona-Update vom 6. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Wer in diesen Zeiten verreisen will, hat es nicht leicht. Vor kurzem erst appellierte Gesundheitsminister Jens Spahn, man solle die Herbstferien am besten in Deutschland verbringen. Nun scheint aber auch das nicht mehr ganz so einfach zu sein. Denn in der Bundeshauptstadt Berlin sind die Zahlen zuletzt stark angestiegen, der kritische Wert liegt bei 40,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Das könnte für bayerische Reiserückkehrer nun Konsequenzen haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder denkt bereits laut über eine Quarantäne-Pflicht für diejenigen nach, die aus Berlin zurück in den Freistaat kommen. Noch ist nichts entschieden - den aktuellen Stand erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Seit September gehen Kinder und Jugendliche in Bayern zumindest in den meisten Orten wieder regulär zu Schule . Von Normalität könne aber keine Rede sein, beklagt die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Simone Fleischmann . Sie erhebt schwere Vorwürfe und spricht von einem Notbetrieb in den Klassenzimmern. Kultusminister Michael Piazolo reagiert verärgert. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

In Augsburg hat der Prozess um ein mutmaßliches Buskartell begonnen. Der Gerichtssaal war mit fast 40 Prozessbeteiligten für diese Zeiten erstaunlich voll. Genau deswegen gab es zum Prozessauftakt auch gleich Ärger. Mein Kollege Jörg Heinzle war vor Ort dabei.

Vielen Christkindlesmärkten in der Region droht wegen der Corona-Auflagen in diesem Jahr die Absage. In Augsburg gibt es die Möglichkeit, den Markt in einer anderen Form stattfinden zu lassen. Doch wie sieht es im Augsburger Land aus? Einen ersten Überblick haben wir hier für Sie.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 303.258 Fälle, das sind 2639 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 70.006 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 375 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

