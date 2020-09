vor 48 Min.

Das Corona-Update vom 6. September

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Kurz vor dem Schulstart ist die Unruhe in Bayern spürbar. Alles dreht sich darum, wie verhindert werden kann, dass das Coronavirus in die Schulen eingeschleppt wird. Bayerische Lehrer können sich daher freiwillig testen lassen. Das klingt in der Theorie nicht schlecht, sorgt in der Praxis aber für allerhand Probleme. Was bringt schließlich die Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen, wenn nicht alle Pädagogen einen Arzt finden, der sie auch untersucht? Und es gibt noch weitere Probleme. Welche das sind und wie viele Lehrer sich etwa in Augsburg haben testen lassen, erfahren Sie hier.

Eine weitere Maßnahme um das Übertragungsrisiko in den Schulen zu minimieren ist die Maskenpflicht für Schüler. Doch noch bevor überhaupt der erste Schüler mit Maske den Unterricht wieder aufnehmen musste, regt sich schon der Protest. 250 Demonstranten brachten gestern auf dem Augsburger Ulrichsplatz ihre Wut zum Ausdruck. Unsere Reporterin Ina Marks hat sich dort umgehört.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität ruhen auf der Entwicklung eines Impfstoffes. Ein russisches Pharmaunternehmen will 20 Millionen in seinen Standort in Illertissen investieren und dort einen Impfstoff produzieren. Deutschland sollte aber wohl keine allzu großen Hoffnungen hegen. Warum? Das lesen Sie hier.

Keine Bierzelte, keine Party - stattdessen wird auf Abstand geachtet. Der Augsburger Plärrer ist in Corona-Zeiten anders als gewohnt. Etliche Besucher schätzen die Veränderung. Warum die Organisation für andere Feste ein Vorbild sein könnte, lesen Sie hier.

Anders als der Plärrer wurde der Festbetrieb rund um die Allgäuer Viehscheide dieses Jahr abgesagt. Eigentlich sollten ab Ende kommender Woche die ersten großen Feste stattfinden. Massenansammlungen in Bierzelten vertragen sich aber nicht mit einer weltweiten Pandemie. Die Älpler sind trotzdem zufrieden. Das berichtet unser Autor Michael Munkler.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 249.985 Fälle, das sind 988 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 59.014 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 322 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

