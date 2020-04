vor 22 Min.

Das Corona-Update vom 7. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Christina Heller

Seit einigen Tagen wird immer mal wieder darüber diskutiert, die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise zu lockern. Anfangs hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder noch heftig gegen eine solche "Exit-Debatten" gewährt. Auf einer Pressekonferenz sagte er heute: "Nach Ostern werden Perspektiven entwickelt und abgestimmt." Die Bayern müssen also noch etwas warten, bis sie erfahren, wann sie wieder zum Alltag übergehen können - vermutlich werden sie dann auch Masken tragen. Denn Söder hält es für Wahrscheinlich, dass es irgendwann eine Maskenpflicht geben wird.

Völlig anders als bisher ist momentan das Leben in New York. 2700 Menschen sind dort in den vergangenen Tagen am Coronavirus gestorben. 4500 Menschen liegen auf den Intensivstationen der Stadt. Wie sich das Leben dort anfühlt, beschreibt unser Reporter Sebastian Moll. Er sagt: "In den vergangenen Tagen haben die Sirenen, die in anderen Zeiten zum rastlosen, dynamischen Lebensgefühl New Yorks beigetragen haben, einen ganz anderen Klang angenommen. Sie durchschneiden die Stille der Stadt wie das Pfeifen von Bomben, die immer näher einschlagen."

In Deutschland gibt es viel zu wenig Schutzkleidung für medizinisches Personal. Das wird zu einem immer größeren Problem. Der Mangel an dieser Schutzausrüstung hat vor allem politische Gründe, kommentiert der Chef unseres Berliner Büros. Die Regierung trägt dazu bei, dass mafiöse Strukturen entstanden sind.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 99.225 Fälle, das sind 3.834 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 26.567 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1212 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 203,16 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

In den Kindertagesstätten in Augsburg ist aufgrund von Corona derzeit wenig los. Viel zu tun haben die Mitarbeiter aber trotzdem. Was machen jetzt eigentlich die Erzieherinnen?

Josephine Klock ist die Gewinnerin des diesjährigen Münchner Modepreises. Welche Tipps hat sie fürs Anziehen in Homeoffice und Quarantäne? Sie sagt: "Es muss nicht immer Jogginghose sein"

Senioren sind vom Kontaktverbot oft besonders betroffen. Ihnen fällt es häufig sehr schwer, ihre Verwandten nicht zu sehen. So muss es wohl auch einer 101-Jährigen gegangen sein. Sie schlich sich aus einem Seniorenheim, um bei ihrer Tochter zu sein.

Schulkinder haben ja gerade zwei Wochen Ferien. Damit es nicht allzu langweilig wird, bieten wir derzeit unsere Kinderseite Capito gemeinsam mit täglich neuen Tipps gegen Langeweile kostenlos im Internet an. So kommt auch während der Osterferien und trotz der Einschränkungen Abwechslung in den Familienalltag. Capito für alle: Hier finden Sie die Kinderseite kostenlos im Netz

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

