Das Corona-Update vom 7. August

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Sandra Liermann

Während Deutschland noch darüber diskutiert, ob eine "zweite Welle" von Coronainfektionen unmittelbar bevorsteht, gibt es erste, durch wissenschaftliche Studien belegte Erkenntnisse auf dauerhafte Schäden, die eine solche Infektion bei Patienten hinterlassen kann. "Es existieren zahlreiche Hinweise, die nach schweren Verläufen mit Beatmungen auf Intensivstationen Schlimmes befürchten lassen", betont Uwe Janssens, der Präsident der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, im Gespräch mit unserem Kollegen Markus Bär. Mit welchen Folgen Corona-Patienten auch nach Abklingen ihrer Infektion rechnen müssen, fasst er hier zusammen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Man könnte meinen, dass mittlerweile alle begriffen haben, warum wir Masken tragen sollten: um die Menschen in unserem Umfeld zu schützen. Doch noch immer gibt es diejenigen, die sich hartnäckig weigern, Mund und Nase zu bedecken. Sogar eine eigene Bezeichnung gibt es mittlerweile für sie: Maskenmuffel. In einigen Bundesländern droht ihnen seit dieser Woche ein saftiges Bußgeld. Warum Strafen aber nicht zwingend etwas bringen und was stattdessen helfen kann, erklärt der Bamberger Psychologieprofessor Claus-Christian Carbon im Interview.

Die Zahl der Neuinfektionen hat in dieser Woche erstmals wieder die 1000er Marke überschritten. Unsere Kollegen haben bei Experten nachgefragt, woran das liegt, was hinter den Warnungen vor einer "zweiten Welle" steckt, wie gut unser Gesundheitssystem auf steigende Infektionszahlen vorbereitet ist und mit welchen Erwartungen Ökonomen auf den Herbst blicken. Alle Antworten gibt es hier.

Ein einziger Mitarbeiter kann ein ganzes Unternehmen lahmlegen, wenn er aus einem Risikogebiet das Coronavirus einschleppt. So weit zur Theorie. Aber bedeutet das auch, dass mein Chef von mir verlangen kann, einen Corona-Test zu machen - oder gar bei der Wahl meines Urlaubsziels mitreden darf?

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 214.214 Fälle, das sind 1147 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 51.710 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 128 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

