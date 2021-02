vor 45 Min.

Das Corona-Update vom 7. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

In Bayern ist am Samstagabend die erste Impfstoff-Lieferung des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca eingetroffen. Die erste Charge enthält laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek 52.800 Impfdosen. Für diesen Monat werden insgesamt rund 270.000 Impfdosen des Herstellers erwartet. Mit dem nunmehr dritten zugelassenen Impfstoff sollen in Deutschland zunächst die 18- bis 64-Jährigen geimpft werden. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sollen künftig in erster Linie älteren Menschen ab 65 Jahren zur Verfügung stehen.

Der Grund dafür ist eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Das zum Robert Koch-Institut gehörige Expertengremium begründet seine Entscheidung mit fehlenden Daten zur Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffs bei älteren Menschen. Am Montag soll auf Bestreben von Gesundheitsminister Jens Spahn in diesem Zusammenhang auch eine Änderung der Impfverordnung in Kraft treten.

Ein Blick in unsere laufend aktualisierten Corona-Grafiken zeigt, wie viele Menschen in Deutschland bereits geimpft wurden und wie weit die Kampagne in den Bundesländern vorangeschritten ist.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Impfstoffe gegen die Erkrankung COVID-19 sind bislang ein knappes Gut, dennoch bleiben mancherorts immer wieder Impfdosen übrig. Seit dem offiziellen Impfstart sind in Bayern 2025 Impfdosen "verworfen" worden - was nicht unbedingt bedeutet, dass diese im Müll landen. Was mit Corona-Impfdosen geschieht, die am Ende des Tages übrig sind, erfahren Sie hier.

sind bislang ein knappes Gut, dennoch bleiben mancherorts immer wieder übrig. sind worden - was nicht unbedingt bedeutet, dass diese im Müll landen. Was mit Corona-Impfdosen geschieht, die am Ende des Tages übrig sind, erfahren Sie hier. Die Corona-Software "Sormas" soll bis Ende Februar deutschlandweit in allen Gesundheitsämtern eingeführt werden. Wie das Bundesgesundheitsministerium heute eingestand, nutzen derzeit allerdings nur 151 der 376 Gesundheitsämter die Software . Mein Kollege Philipp Wehrmann hat recherchiert, woran es bei der digitalen Kontaktverfolgung in Bayern hakt.

soll bis Ende Februar deutschlandweit in allen Gesundheitsämtern eingeführt werden. Wie das heute eingestand, nutzen derzeit allerdings nur 151 der 376 Gesundheitsämter die . Mein Kollege hat recherchiert, woran es bei der digitalen Kontaktverfolgung in Bayern hakt. Coronavirus-Infektion trotz Impfung: Impfstoffhersteller arbeiten fieberhaft daran, ihre Vakzine den weltweit kursierenden Coronavirus-Varianten anzupassen. Dass eine bestehende Schutzimpfung nur bedingt vor einer Infektion mit dem Coronavirus bewahrt, zeigt aktuell der Fall eines Alten- und Pflegeheimes im Landkreises Osnabrück . 14 Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich dort mit der Coronavirus-Variante B 1.1.7 infiziert, obwohl sie bereits ihre zweite Schutzimpfung von Biontech/Pfizer erhalten hatten.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.284.010 Fälle, das sind 8616 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 413.008 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1387 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

