Das Corona-Update vom 7. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Am Montag geht die Schule in Bayern wieder los - allerdings nur im Distanzunterricht. Damit der funktioniert, hatte Ministerpräsident Markus Söder kurz vor Weihnachten eine deutliche Ansage in Richtung Kultusministerium gemacht: Bis zum Ende der Weihnachtsferien müssen die technischen Probleme für das Homeschooling behoben werden. Doch nun befürchtet das Kultusministerium erneut, dass die Plattform Mebis zusammenbrechen könnte und verweist aufs Telefon. Lehrer- und Elternvertreter sind entsetzt. Mehr weiß meine Kollegin Stephanie Sartor.

Kultusminister Michael Piazolo selbst äußerte sich heute Nachmittag in einer Pressekonferenz und bezeichnete die Kritik an Mebis als "überzogen". Die Plattform sei nicht für zeitgleiche Kommunikation ausgelegt, dafür gebe es andere Programme, argumentierte der Kultusminister. Was er zur nach hinten verschobenen Zeugnisvergabe und den gestrichenen Faschingsferien zu sagen hatte, können Sie hier nachlesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In Großbritannien wurde im Dezember eine neue Variante des Coronavirus entdeckt. Wissenschaftler wiesen die Mutation auch in anderen Ländern nach, in Deutschland sind bislang nur vereinzelt Fälle bekannt geworden. Doch Politiker und Experten rufen noch dringlicher zum Einhalten der Maßnahmen auf. Welche Folgen die mutierte Corona-Variante für Deutschland hat, erfahren Sie hier.

Das ist umstritten, auch Verfassungsrechtler äußern Bedenken. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dieser Regelung hat mein Kollege Tim Frehler recherchiert. Der nächste Impfstoff-Kandidat rückt in greifbare Nähe: Curevac will mit Hilfe des Bayer-Konzerns die Entwicklung seines mRNA-Mittels beschleunigen. Das Biotech-Unternehmen aus Tübingen hofft auf eine Zulassung bis zum Sommer. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.835.038 Fälle, das sind 26.391 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 342.280 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3494 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

