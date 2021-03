Das Corona-Update vom 7. März

Markus Söder hat zunehmende Kritik an den andauernden Schließungen von Einzelhandel und Gastronomie zurückgewiesen. Am Sonntag erklärte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef: "In den nächsten zwei Wochen entscheidet sich, ob wir Oster-Urlaub oder Oster-Lockdown haben werden." Söder will zudem angesichts der Lage in Tschechien zusätzlichen Impfstoff für Ostbayern zur Verfügung stellen.