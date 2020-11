12:24 Uhr

Das Corona-Update vom 7. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Augsburg zählt zu den größten Corona-Hotspots in Deutschland. Doch trotz der hohen Zahlen halten sich viele Bürger nicht an die neuen Corona-Regeln. Zum Beispiel an die ausgeweitete Maskenpflicht, die seit Freitagabend vergangener Woche im Stadtgebiet gilt. Stadt und Polizei haben nun eine erste Zwischenbilanz gezogen: Demnach wurden bislang 70 Personen, darunter viele Maskenverweigerer angezeigt. Immer wieder kommt es zu Diskussionen mit dem Ordnungsamt.

Angesichts der hohen Zahlen in Augsburg stellt sich auch die Frage nach dem Krisenmanagement der Stadtregierung. Ist sie in der Öffentlichkeit präsent genug? Dringen ihre Botschaften und Appelle auch bis in die Bevölkerung durch? Die Leiterin der Augsburger Stadtredaktion, Nicole Prestle, sieht Oberbürgermeisterin Weber und ihre Mitstreiter in Erklärungsnöten. Die Schuld nur bei der Politik zu suchen, wäre dennoch falsch, findet sie. Warum? Das erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Gute Nachrichten kommen derweil von der Universität Augsburg . Der Wissenschaftler und Spezialist für künstliche Intelligenz Björn Schuller entwickelt mit seinem Team eine App, die an der Stimme hören kann, ob ein Patient mit Corona infiziert ist . Und es gibt schon erste Erfolge.

Der Wissenschaftler und Spezialist für künstliche Intelligenz entwickelt mit seinem Team eine . Und es gibt schon erste Erfolge. Durch die Corona-Pandemie schwankt die Bereitschaft der Blutspender sehr. Weil die Konserven aber nicht langfristig gelagert werden können, sind kontinuierliche Spenden wichtig. Wie das Bayerische Rote Kreuz mit einem Pilotprojekt nun versucht, Menschen zur Blutspende zu animieren, lesen Sie hier.

Weil die Konserven aber nicht langfristig gelagert werden können, sind kontinuierliche Spenden wichtig. Wie das nun versucht, Menschen zur Blutspende zu animieren, lesen Sie hier. Gut eine Woche dauert der sogenannte Lockdown light nun schon an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist optimistisch, dass die Maßnahmen ihre Wirkung entfalten werden, mahnt aber zur Geduld. An einer anderen Stelle der bayerischen Corona-Strategie will Söder aber eventuell Änderungen vornehmen. Um was es dabei geht, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 642.488 Fälle, das sind 23.399 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 127.614 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4389 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

