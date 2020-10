19:11 Uhr

Das Corona-Update vom 7. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Corona-Regeln und Urlaubsplanung vertragen sind nur schwer. Bereits gestern ging es an dieser Stelle um eine mögliche Quarantäne-Pflicht für Menschen, die von Berlin zurück nach Bayern kommen. Heute fand nun ein Gespräch zwischen den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer und Kanzleramtschef Helge Braun statt. Das Ergebnis: Es gibt etwas weniger Flickenteppich in Deutschland - aber es gibt ihn immer noch.

Die Mehrheit der Bundesländer, darunter Bayern, haben ein Beherbergungsverbot für Menschen beschlossen, die aus einem deutschen Risikogebiet einreisen wollen. In Bayern ist bereits klar, dass diese Regel ab morgen gilt und ausschließlich kommerzielle Übernachtungen betrifft. Wer aus einem betroffenen Gebiet kommt, hat aber immer noch die Möglichkeit, einen negativen Corona-Test vorzulegen, der maximal 48 Stunden alt ist. Dann ist ein Urlaub in Bayern möglich.

Fünf Länder gaben zu dem Beschluss aber abweichende Erklärungen ab. Berlin und Thüringen machten deutlich, dass sie ein Beherbungsverbot nicht mittragen wollen. Niedersachsen und Bremen wollen das prüfen. Mecklenburg-Vorpommern will bei strengeren Qurantäneregeln bleiben.

Nordrhein-Westfalen wiederum lehnt das Verbot zwar nicht ab, wendet es aktuell aber auch nicht an. Mehr zu den Übernachtungsverboten können Sie hier in unserem Artikel nachlesen, der fortlaufend aktualisiert wird.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In Berlin steigen die Corona-Zahlen bedrohlich. Viele tragen trotzdem keine Maske, feiern weiter. Was ist los in der Hauptstadt? Mit dieser Frage hat sich unser Berlin-Korrespondent Bernhard Junginger in seiner Reportage beschäftigt. Lesen Sie hier mehr zur Stadt des Leichtsinns.

steigen die Corona-Zahlen bedrohlich. Viele tragen trotzdem keine Maske, feiern weiter. Was ist los in der Hauptstadt? Mit dieser Frage hat sich unser Berlin-Korrespondent in seiner Reportage beschäftigt. Lesen Sie hier mehr zur Stadt des Leichtsinns. Deutschlands Profi-Eishockey befindet sich wegen Corona in einer existenziellen Krise . Noch immer ist unklar, ob die DEL-Saison nicht doch komplett abgesagt werden muss. Sollte es so kommen, werden wohl mehrere Klubs verschwinden. Doch bereits jetzt sehen sich die ersten Spieler nach Alternativen um. Mehr zur dramatischen Lage lesen Sie hier.

Noch immer ist unklar, ob die DEL-Saison nicht doch komplett abgesagt werden muss. Sollte es so kommen, werden wohl mehrere Klubs verschwinden. Doch bereits jetzt sehen sich die ersten Spieler nach Alternativen um. Mehr zur dramatischen Lage lesen Sie hier. Die Ulmer Nester tauchten im vergangenen Winter bundesweit in den Schlagzeilen auf. Bei diesen Nestern handelt es sich um Schlafkapseln für Obdachlose, die als Erfrierungsschutz aufgestellt wurden. Nach einigem Hin und Her soll es sie auch in diesem Winter wieder geben. Aber es gibt noch einige Probleme - wie etwa ein Hygienekonzept.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 306.806 Fälle, das sind 2828 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 70.381 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 375 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

