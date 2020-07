vor 29 Min.

Das Corona-Update vom 8. Juli

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Kaum war gestern Abend das tägliche Corona-Update verschickt, hätte ich es gerne noch um eine Nachricht ergänzt. Denn seit dem späten Abend ist nun offiziell, was Donald Trump bereits angekündigt hat: Die USA arbeiten künftig nicht mehr mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Das ist ein schwerer Schlag, denn bisher waren die Vereinigten Staaten der wichtigste Geldgeber für die WHO. Welche Vorwürfe Trump gegen die Organisation erhebt, erfahren Sie hier.

Bleiben wir noch einen Moment bei Donald Trump. Der amtierende US-Präsident erhebt zwar seinerseits schwere Anschuldigungen gegen die WHO, steht aber auch selbst massiv unter Druck. Das könnte seinem Konkurrenten Joe Biden bei der Wahl im November in die Karten spielen. Doch auch Wahlkampf funktioniert in diesen Zeiten anders als sonst. USA-Korrespondent Karl Doemens erzählt in seiner Reportage, wie sich Joe Biden jetzt in Stellung bringt.

Zurück in die Region: Es sind schwere Zeiten für die Mitarbeiter von Premium Aerotec in Augsburg. Viele bangen um ihre Jobs und noch immer ist unklar, ob wirklich 1000 Stellen gestrichen werden. Nun hoffen die Beschäftigten vor allem auf die Politik, heute waren Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Arbeitsministerin Carolina Trautner zu einer Krisenrunde in Augsburg. Unsere Kollegin Andrea Wenzel hat sich mit Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern unterhalten. Was sie zu sagen haben, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bei Premium Aerotec ruhen viele Hoffnungen auf Hubert Aiwanger . In München haben er und seine Freien Wähler allerdings insbesondere seit der Corona-Krise keinen leichten Stand, schreibt Landtagskorrespondent Uli Bachmeier in seinem Leitartikel. Seine Beobachtungen: Aiwanger hat dem aktuellen "Superstar" Markus Söder kaum etwas entgegenzusetzen. Und die bayerischen Minister - von CSU und Freien Wählern - wirken oft wie Söders Assistenten.

ruhen viele Hoffnungen auf . In haben er und seine schreibt Landtagskorrespondent in seinem Leitartikel. Seine Beobachtungen: hat dem aktuellen "Superstar" kaum etwas entgegenzusetzen. Und die bayerischen Minister - von CSU und Freien Wählern - wirken oft wie Söders Assistenten. Alles andere als ein Superstar ist für viele Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer . Ob Maut-Debakel oder das Hin und Her um den neuen Bußgeldkatalog, der CSU-Minister kommt häufig nicht gut weg. Während des Lockdown ebbte die Kritik an ihm allerdings ab, andere Themen standen im Vordergrund. Das hat sich jetzt wieder geändert, schreibt Berlin-Korrespondent Christian Grimm , und ist sich sicher: Scheuers Corona-Schonzeit ist vorbei.

der CSU-Minister kommt häufig nicht gut weg. andere Themen standen im Vordergrund. Das hat sich jetzt wieder geändert, schreibt Berlin-Korrespondent , und ist sich sicher: Scheuers Corona-Schonzeit ist vorbei. Wer zurzeit ein Restaurant besucht, muss seine Kontaktdaten hinterlassen. Sollte sich tatsächlich ein Gast mit dem Coronavirus infizieren, kann das Gesundheitsamt so mögliche Kontaktpersonen ermitteln. Allerdings gab es nun bereits Fälle, in denen die Polizei diese Daten genutzt hat, um Zeugen zu finden. Das ist umstritten und soll jetzt geprüft werden, schreibt unser Kollege Christof Paulus.

Die Zahlen: Mittlerweile gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 197.341 Fälle, das sind 397 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bis heute 48.953 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 101 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 452 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

In gut zwei Wochen beginnen die Sommerferien in Bayern. Vorher müssen allerdings alle Schüler noch mindestens einmal in der Schule erscheinen, egal, ob sich für den Präsenzunterricht oder für Homeschooling eingeteilt sind. Denn: Das Zeugnis müssen sie persönlich abholen, das gilt auch in der Corona-Krise. Viele Eltern ärgert das, Experten sagen aber: Das Schuljahr braucht einen ordentlichen Abschluss.

Trotz Homeschooling: Kinder müssen Zeugnisse persönlich in der Schule abholen

Bibione ist ein echter Urlaubs-Klassiker für viele Deutsche. Das wird höchstwahrscheinlich auch in diesem Sommer so sein. Die typisch deutsche Strandliegen-Reservierung per Handtuch zu nachtschlafender Zeit funktioniert diesmal aber nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich bereits jetzt seine Liege für August online buchen, Sonnenschirm inklusive.

Mein Platz an der Sonne: Wie sich Bibione auf den Corona-Sommer einstellt

Ein Urlaub in Bibione hat den Vorteil, dass man sich die Flugreise sparen kann. Wer trotz Corona-Krise nicht aufs Fliegen verzichten will - oder beruflich darauf angewiesen ist - muss sich auf einige Änderungen einstellen. Doch wie ist das wirklich mit dem Fliegen in Zeiten von Corona? Unsere Kollegin berichtet von ihrem Testflug nach Berlin.

Zurück ins Flugzeug: Wie es sich anfühlt, in diesen Zeiten zu fliegen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

