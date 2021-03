vor 38 Min.

Das Corona-Update vom 8. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Die Nachrichten um den in die Masken-Affäre verwickelten Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein reißen nicht ab. Nachdem der Druck auf ihn innerhalb der CSU zuletzt massiv zugenommen hatte, ist er heute aus der Partei ausgetreten. "Dieser Schritt war unausweichlich", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montagnachmittag und fügte kühl hinzu: "Wer sich an der Not bereichert, lässt es am moralischen Kompass und auch an politischem Anstand fehlen." Und noch ein weiterer Unionspolitiker musste heute wegen der Affäre seine Laufbahn beenden: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel. Die Ereignisse des Tages hat Michael Stifter aufgeschrieben.

In der ganzen Aufregung um Nüßlein und Löbel geht ein wenig unter, dass noch ein weiterer CSU-Politiker in einen Masken-Deal verwickelt ist - der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter. Er hatte bestätigt, dass er den Vertrag zwischen dem bayerischen Gesundheitsministerium und der hessischen Textilfirma entworfen hat - allerdings in seiner Funktion als Anwalt, nicht als Politiker. Die Grünen im Landtag erhöhen dennoch den Druck. Sie fordern mit einer schriftlichen Anfrage eine Bewertung von Sauters "Doppelrolle" durch die Staatsregierung.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit heute steht jedem Bürger ein kostenloser Schnelltest pro Woche zu. Am Samstag startete zudem bereits der Verkauf von Corona-Selbsttests in Supermärkten. Wo liegen eigentlich die Unterschiede? Wie funktionieren die Tests und wie sicher sind die Ergebnisse? Antworten finden Sie hier.

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum die Regeln zu den Corona-Lockerungen so kompliziert sein müssen? Ginge das nicht auch einfacher? Und gibt es nicht eine Alternative zur Orientierung an Inzidenzwerten? Diese Fragen werden auch im Bayerischen Landtag kontrovers diskutiert. Die schlechte Nachricht: Eine einfache Antwort gibt es nicht. Die gute: Landtagskorrespondent Uli Bachmeier schafft es in seiner Analyse trotzdem, die Hintergründe verständlich zu erklären.

Es war die bislang tödlichste Corona-Woche in Brasilien: Über 10.000 Tote zählten die brasilianischen Medien in den vergangenen sieben Tagen. Hinzu kommen alarmierende Belegungszahlen aus den Intensivstationen des Landes. Erste Wissenschaftler haben errechnet, dass die Zahl der Toten in Kürze auf bis zu 3000 am Tag steigen kann. Gleichzeitig erklärt Präsident Bolsonaro die Pandemie einfach für beendet. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.500.182 Fälle, das sind 8103 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 446.196 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1225 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

