vor 1 Min.

Das Corona-Update vom 8. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Mehr als vier Millionen Gäste kamen 2019 ins Allgäu - eine Zahl, die man sich im Moment kaum vorstellen kann. Jahrelang ging es mit dem Tourismus in der Region immer nur bergauf, durch die Corona-Krise ist aber auch dort alles anders. Bei den Hotelchefs und Wirten wurden die Sorgen in den vergangenen Wochen von Tag zu Tag größer - nach den in dieser Woche angekündigten Lockerungen hofft die Tourismus-Branche kurz vor Pfingsten nun auf Besserung. Doch es stellt sich auch die Frage: Ist das Urlaub, wenn Bergbahn fahren nur mit Abstand erlaubt ist und eine Klamm nur einspurig betreten werden darf?

Weniger Tage im Büro oder Homeoffice, aber auch weniger Geld auf dem Konto - Kurzarbeit gehört für abertausende Menschen in Deutschland zum neuen Alltag mit Corona. Zwei der größten Industrie-Standorte in Schwaben konnten dem bisher trotzen. Doch nun haben auch Airbus Helicopters in Donauwörth und MAN Energy Solutions in Augsburg die Maßnahmen beschlossen. Bei MAN ist das gesamte Werk mit seinen 4500 Mitarbeitern betroffen. Airbus in Donauwörth meldet Kurzarbeit für einen Teil des Unternehmens an.

Kurzarbeit, Soforthilfen und Kredite sind wichtige Mittel, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Es gibt aber auch Branchen, die bisher durch jedes Raster fallen. Da sind die freiberuflichen Künstler, die immer noch vergeblich auf einen Antrag für die angekündigten Hilfen in Bayern warten. Da sind die Tanzschulen, die als Freizeiteinrichtungen eingestuft werden und die Tankstellen, für die Soforthilfen nur bedingt in Frage kommen. Und da sind die, über deren Leben man schon ohne Corona kaum etwas weiß: die Prostituierten. In unserem Überblick lesen Sie, wie es den vergessenen Branchen in der Corona-Krise geht.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bis vor wenigen Wochen waren geschlossene Grenzen in Europa ein Gespenst der Vergangenheit. Seit der Corona-Krise sind sie wieder Wirklichkeit. Reisen in die Nachbarländer sind verboten, wenn man nicht gerade Waren transportiert. Kritik daran gab es bereits reichlich - und jetzt kommt ein Gutachten im Auftrag der Linken im Bundestag zu dem Schluss: Die Ausreiseverbote sind rechtswidrig.

gegen das . Und das wird wohl auch noch , sagt der Bonner Immunologe und Mitautor der Heinsberg-Studie, Prof. Dr. . Im Interview erklärt er, warum er im Falle schneller Impfungen Abstriche bei der Sicherheit befürchtet. Ab 18. Mai ist die Außengastronomie in Bayern wieder erlaubt, ab 25. Mai dürfen Restaurants wieder öffnen. Doch Gastronomen protestieren weiter und fordern Hilfen , wie etwa am Freitagmittag mit der Aktion "Leere Stühle" auf dem Augsburger Rathausplatz. Die Wiedereröffnung sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, sagt ein Betroffener in Augsburg , wirtschaftlich arbeiten sei bei den geltenden Auflagen aber nicht möglich. Und: Den Gastronomen geht die Lockerung nicht weit genug.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 167.300 Fälle, das sind 1209 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 43.905 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 247 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 336 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Ein Thema, das heute am 8. Mai auch in Corona-Zeiten nicht in den Hintergrund geraten darf, ist das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Wie fällt die Erinnerung in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Polen und auch hier in Deutschland aus? Unsere Korrespondenten erzählen.

