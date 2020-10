18:43 Uhr

Das Corona-Update vom 8. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen aktuell von Tag zu Tag. Gestern meldete das Robert-Koch-Institut rund 2800 Neuinfektionen, heute waren es mehr als 4000. Einer, der sich täglich mit den Entwicklungen befasst und nun vor einem weiteren drastischen Anstieg warnt, ist der Chef des RKI, Lothar Wieler. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn sprach er heute in einer Pressekonferenz. Was den beiden Sorgen bereitet und wie ein unkontrollierter Ausbruch verhindert werden soll, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Den Verschwörungsmythos QAnon gab es schon vor der Corona-Krise. Anhänger glauben etwa, dass es eine Elite gebe, die Kinder entführe und deren Blut trinke, um sich selbst zu verjüngen. Seit ein paar Monaten erfährt QAnon aber einen massiven Zuwachs, viele Querdenken-Demonstranten glauben den Verschwörungstheorien. Nun hat Facebook angekündigt, gegen die entsprechende Gruppe vorzugehen. Einer, der das für sehr sinnvoll hält, ist der Extremismusexperte und Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg , Michael Blume . Im Interview erklärt er, warum er QAnon für so gefährlich hält.

gab es schon vor der Corona-Krise. Anhänger glauben etwa, dass es eine Elite gebe, die Kinder entführe und deren Blut trinke, um sich selbst zu verjüngen. Seit ein paar Monaten erfährt Nun hat angekündigt, gegen die entsprechende Gruppe vorzugehen. Einer, der das für sehr sinnvoll hält, ist der Extremismusexperte und Antisemitismusbeauftragte von , . Im Interview erklärt er, Auch heute gibt es weiter Diskussionen sowie etwas mehr Klarheit rund um das Thema Beherbergungsverbot für Menschen aus innerdeutschen Risikogebieten. Mein Kollege Tom Trilges hat Antworten auf zahlreiche Fragen - und weiß auch, was die betroffene Branche von dem Verbot hält.

Mein Kollege hat Antworten auf zahlreiche Fragen - und weiß auch, was die betroffene Branche von dem Verbot hält. Der Augsburger Prozess um ein mutmaßliches Buskartell hat erst begonnen, schon wird er ausgebremst. Wegen Debatten ums Corona-Risiko gibt es eine Pause - und ein Gutachter soll den Saal anschauen. Mehr zu den Streitereien und Problemen weiß Jörg Heinzle.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 310.144 Fälle, das sind 4058 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 71.034 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 653 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

