18:56 Uhr

Das Corona-Update vom 8. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Mit dem ersten Schultag hat heute wieder der Regelbetrieb in den meisten Schulen Bayerns begonnen. Das bedeutet für Schüler, Lehrer und Eltern: Kein Homeschooling mehr, alle Schüler lernen gemeinsam in einer Klasse. Es bedeutet aber auch: Kinder und Jugendliche, die eine weiterführende Schule besuchen, müssen eine Maske tragen - in den kommenden zwei Wochen sogar im Unterricht.

Mit der Maskenpflicht an Schulen sind einige Eltern gar nicht einverstanden. Auf Anti-Masken-Demos haben sie ihre Haltung kundgetan, auch in Sozialen Netzwerken lassen manche ihrem Zorn freien Lauf. Ein Schulleiter wurde wegen der Maskenpflicht sogar mit Drohanrufen und E-Mails attackiert. Wie Schulen mit Schülern ohne Maske umgehen, lesen Sie hier.

Die Rückkehr aller Schüler in die Klassenzimmer bedeutet auch: Rückkehr zum Regelbetrieb im Öffentlichen Nahverkehr. Busse und Bahnen sind zu den Stoßzeiten jetzt wieder richtig voll. Wer vor acht Uhr unterwegs war, konnte fast auf die Idee kommen, es wäre ein normaler Schuljahresbeginn.

Steigen die Infektionszahlen regional wieder an, drohen mancherorts erneut Schulschließungen. Doch nicht jede Familie kann ihren schulpflichtigen Kindern die Ausrüstung fürs Homeschooling bieten. An Augsburger Schulen stehen deshalb künftig 2000 Leih-Laptops zur Verfügung. Unter welchen Umständen und wann Schüler ein Gerät bekommen können, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Gute Aussichten für alle Hobbysportler: Wettbewerbe im Amateursport sind ab dem 19. September auch in Bayern wieder erlaubt - und zwar sogar vor Zuschauern. Außerdem dürfen Kneipen unter Auflagen nun wieder öffnen. Nur Diskotheken müssen weiter geschlossen bleiben. Was sich an den Corona-Regeln in Bayern ändert, lesen Sie hier im Überblick.

sind ab dem 19. September auch in wieder erlaubt - und zwar sogar vor Zuschauern. Außerdem dürfen Kneipen unter Auflagen nun wieder öffnen. Nur Diskotheken müssen weiter geschlossen bleiben. Was sich an den Corona-Regeln in ändert, lesen Sie hier im Überblick. Die Corona-Fallzahlen in Bayern sind nach wie vor bundesweit die höchsten. Bislang war diese Tatsache das Argument für eine besonders harte Linie der Bayerischen Staatsregierung im Kampf gegen Corona . Warum ändert sich dies plötzlich? Eine Analyse.

sind nach wie vor bundesweit die höchsten. Bislang war diese Tatsache das Argument für eine besonders harte Linie der Bayerischen Staatsregierung im Kampf gegen . Warum ändert sich dies plötzlich? Eine Analyse. Die Stadt Memmingen hat den Corona-Warnwert überschritten . Zuletzt waren die Infektionszahlen durch Reiserückkehrer extrem schnell angestiegen. Nun ziehen die Behörden Konsequenzen - und überwachen die Einhaltung der Quarantäne. Lesen Sie mehr.

. Zuletzt waren die Infektionszahlen durch Reiserückkehrer extrem schnell angestiegen. Nun ziehen die Behörden Konsequenzen - und überwachen die Einhaltung der Quarantäne. Lesen Sie mehr. Immer noch gibt es am Staatstheater Augsburg Probleme mit dem Ticketverkauf in Corona-Zeiten. Zunächst waren beim Onlineverkauf Server ausgefallen, nun kommen langjährige Abonnenten zu kurz. Weder über die Telefon-Hotline noch über den Verkauf beim Besucherservice am Rathausplatz waren noch Karten zu bekommen. Wie sich enttäuschte Theater-Fans beschweren, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 252.298 Fälle, das sind 1499 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 59.804 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 506 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

