Das Corona-Update vom 9. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Die große Zeit der Hamsterkäufe ist in Deutschland erst einmal vorbei. Marktforschern zufolge hat sich die in der letzten Februarwoche ausgebrochene Corona-Panik inzwischen gelegt. Handelsexperte Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) sprach am Donnerstag von einer "Gewöhnung an den Krisenmodus".

Hoffnungsvolle Nachrichten gibt es auch in Bezug auf die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten von Covid-19. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek gab am Donnerstag den Startschuss für eine deutsche Beteiligung an einer großangelegten Studie der Weltgesundheitsorganisation zur Erprobung von Medikamenten. Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche bereits bekannten Arzneimittel gegen Malaria, Ebola oder HIV auch bei der Lungenkrankheit anschlagen könnten. Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung und das Zentrum für Lungenforschung sollen die Studie für Deutschland koordinieren. Das Pharma-Unternehmen CureVac arbeitet in Tübingen unterdessen weiter mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Spätestens im Juli soll eine klinische Studie mit rund 100 Personen starten, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Je nach Lage vor Ort sollen die Corona-Auflagen in absehbarer Zeit langsam und kontrolliert gelockert werden, das geht aus den Vorschlägen für eine Exit-Strategie der EU-Kommission hervor. Die Veröffentlichung der Strategie wurde - auf Wunsch einiger Mitgliedsstaaten - jedoch auf nach Ostern verschoben. Angela Merkel unterstützt das geplante europäische Rettungspaket im Umfang von rund 500 Milliarden Euro zur Stützung von Staaten, Firmen und Jobs in der Krise. Gemeinsame europäische Schulden über Corona-Bonds lehnt die Bundeskanzlerin jedoch weiterhin ab. In einer Ansprache appellierte die CDU-Politikerin sich an die Bevölkerung, die verordneten Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen auch über die Osterfeiertage zu beachten. Weitere Verschärfungen seien derzeit nicht nötig, so Merkel.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 108.202 Fälle, das sind 4.974 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 28.827 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.263 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 220 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

