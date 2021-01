vor 26 Min.

Das Corona-Update vom 9. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Der derzeitige Corona-Lockdown könnte auch in Bayern über den 31. Januar 2021 hinaus verlängert werden. Nachdem am Freitagabend bekannt wurde, dass Sachsen den Lockdown im Alleingang vorzeitig bis zum 7. Februar verlängert, folgte heute eine unmissverständliche Prognose von Markus Söder. "Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einige Stellen auch noch vertiefen", erklärte der bayerische Ministerpräsident während des digitalen Neujahrsempfangs der nordrhein-westfälischen CDU. Offiziell wollen Bund und Länder laut ihrem Beschluss vom Dienstag erst am 25. Januar die aktuelle Pandemie-Lage bewerten und gemeinsam über entsprechende Lockdown-Maßnahmen für den Zeitraum ab 1. Februar beraten.

Karl Lauterbach forderte unterdessen im Gespräch mit unserer Redaktion angesichts der hochansteckenden Virusvariante einen verlängerten Lockdown bis die Inzidenz auf 25 sinkt. "Wir müssten wahrscheinlich über Monate in einem Lockdown bleiben", schätzt der SPD-Gesundheitsexperte. Hier können Sie das vollständige Interview lesen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bislang sind in Großbritannien laut der Regierung bereits mehr als 80.000 nachweislich coronainfizierte Menschen gestorben . Allein heute wurden dort 1035 neue Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet. Londons Bürgermeister hat inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen, dem Gesundheitssystem droht der Kontrollverlust . Unsere Korrespondentin Katrin Pribyl berichtet über die Corona-Mutation, die derzeit Großbritannien lahmlegt.

In Deutschland reißt die Kritik an der Corona-Impfstrategie nicht ab. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es viel Unmut. Woran liegt das? Und warum ist Israel beim Impfen gegen Corona vergleichsweise so viel schneller? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum Corona-Impfstart.

Angela Merkel zeigte sich in ihrem heutigen Video-Statement indes optimistisch, dass das Tempo beim Impfen zunehmen wird. "Wir werden Monat für Monat mehr Menschen und schließlich jedem, der es möchte, ein Impfangebot machen können", versicherte die Kanzlerin. Merkel verteidigte zudem erneut die gemeinsame europäische Impfstoff-Beschaffung. Wie knapp der Corona-Impfstoff in der EU wirklich ist, haben Detlef Drewes und Rudi Wais recherchiert.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 1.891.581 Fälle, das sind 24.694 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 351.615 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3472 mehr als am Vortag. Wegen der Feiertage weist das RKI allerdings darauf hin, dass die Zahlen möglicherweise weniger aussagekräftig sind als sonst. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

