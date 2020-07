19:33 Uhr

Das Corona-Update vom 9. Juli

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Über Premium Aerotec gab es in diesem Update in den vergangenen Tagen viel zu lesen. Doch es ist eben nicht nur ein Unternehmen, das in der Region Augsburg aktuell unter der Corona-Krise leidet. Eine Studie der IHK zeigt nun: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie treffen den Großraum Augsburg besonders hart. Die Arbeitslosenzahl steigt in einem Jahr um 42 Prozent, jeder zweite Unternehmer stuft seine Geschäftslage als schlecht ein. Doch es gibt auch Lichtblicke. Welche das sind, hat Michael Kerler aufgeschrieben.

Es ist eine Entwicklung, die Medizinern Sorgen bereiten dürfte: Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus lassen sich selbst Schwerkranke seltener im Krankenhaus behandeln. Während des Lockdowns wurden sogar weniger wichtige Krebsoperationen durchgeführt - und die Bundesregierung schließt nicht aus, dass wegen dieser Angst mehr Menschen gestorben sind. Welche Kollateralschäden die Pandemie bisher noch verursacht haben könnte, hat unser Kollege Michael Pohl recherchiert.

Die einen haben große Angst vor einer Ansteckung, die anderen haben und hatten so ihre Probleme mit den strengen Regeln in Corona-Zeiten. Wegen Verstößen hat die Stadt Augsburg bislang 2000 Bußgelder verhängt. Im Vergleich mit anderen bayerischen Städten ist das verhältnismäßig viel. Woran das liegt und wie die Situation anderswo in Bayern ist, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Der Lockdown ist zwar vorbei, doch es gibt nach wie vor einige Einschränkungen. So dürfen viele Kinder etwa nur stunden-, tage- oder wochenweise in die Schule gehen, der Rest muss im Homeschooling erledigt werden. Kindertagesstätten waren wochenlang komplett geschlossen - und in vielen Familien blieb die Betreuung und die Organisation dieses neuen Alltags an den Frauen hängen. Seitdem kursiert immer öfter der Begriff "Mental Load" . Was damit gemeint ist und wie Eltern es schaffen können, sich Aufgaben gleichberechtigt zu teilen, darüber spricht unsere Kollegin Christina Heller-Beschnitt im Interview mit Autorin Patricia Cammarata.

erledigt werden. Kindertagesstätten waren wochenlang komplett geschlossen - und in vielen Familien blieb die Seitdem kursiert immer öfter der Begriff . Was damit gemeint ist und wie darüber spricht unsere Kollegin Christina Heller-Beschnitt im Interview mit Autorin Patricia Cammarata. Seit dieser Woche sind in Bayern wieder größere nicht-öffentliche Veranstaltungen möglich. Wer drinnen feiert, kann das mit bis zu 100 Personen tun, im Freien sind sogar 200 erlaubt. Viele Hochzeiten könnten jetzt also mit etwas Verspätung stattfinden. Doch es ist gar nicht so einfach, den "schönsten Tag im Leben" zu verschieben - vor allem nicht kurzfristig. Fridtjof Atterdal hat sich mit Paaren darüber unterhalten, wie sie jetzt umplanen, um ihr Fest doch noch gebührend feiern zu können.

wieder größere nicht-öffentliche Veranstaltungen möglich. Wer drinnen feiert, kann das mit bis zu 100 Personen tun, im Freien sind sogar 200 erlaubt. Viele Doch es ist gar nicht so einfach, den "schönsten Tag im Leben" zu verschieben - vor allem nicht kurzfristig. hat sich mit Paaren darüber unterhalten, um ihr Fest doch noch gebührend feiern zu können. Anders als geplant verläuft auch das sportliche Jahr 2020. Die Eishockey-Saison 2019/2020 wurde ohne Playoffs beendet und nun hat die DEL bestätigt, dass die kommende Saison mit mindestens sechswöchiger Verspätung starten wird. Und: Vieles ist noch unklar. Wie die Augsburger Panther nun kalkulieren und welche offenen Fragen es gibt, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Mittlerweile gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 197.341 Fälle, das sind 397 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bis heute 48.953 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 101 mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Bayern in den vergangenen sieben Tagen 452 Fälle registriert worden. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Video spielt seit Beginn der Pandemie eine immer größere Rolle. Ob virtuelles Konzert, Arbeitsmeeting oder Treffen mit Freunden - Internet und Videoübertragung machen es möglich. Auch der Bayerische Landtag ist dazu übergegangen, seine Sitzungen auf Youtube zu übertragen. Bleibt das so?

Gibt es Sitzungen im Landtag weiterhin als Livestream?

Der US-amerikanische Saxofonist Joshua Redman gehört zu den Größen der Jazz-Szene. Und er sorgt sich. Denn für den Jazz sei die Corona-Krise die größte Bedrohung, die er bisher kenne. Vor allem junge, unbekannte Künstler leben von Live-Auftritten, von Ersparnissen können sie meist nur träumen. Doch auch für die Musik an sich sei die Krise eine Gefahr - denn Improvisation und Abstandsregeln, das gehe nicht zusammen, sagt er im Interview.

Joshua Redman: "Der Jazz verträgt keine Abstandsregeln"

Die Natur in Venedig hat von der Corona-Krise profitiert. Am Hafen legen keine Kreuzfahrtschiffe mehr an und durch die Gassen drückten sich nicht mehr Tag für Tag abertausende Touristen. Die Tourismus-Branche hat wiederum unter der Krise gelitten. Nun soll es langsam wieder losgehen - auch mit Kreuzfahrten. Doch wie soll das werden auf hoher See, wenn immer noch viele Häfen geschlossen sind? Dazu gibt es einige Überlegungen.

Auf Kurs – bloß wohin? Die Reedereien planen wieder Kreuzfahrten

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen