vor 29 Min.

Das Corona-Update vom 9. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Der Unmut gegen die geltenden Corona-Maßnahmen wächst weiter. Bundesweit gingen auch an diesem Samstag Bürger auf die Straße, um ihrem Ärger Luft zu machen. In Augsburg waren 50 Demonstranten angekündigt, versammelt hatten sich auf dem Rathausplatz laut Polizeiangaben jedoch rund 500 Menschen. An den vorgegebenen Mindestabstand von 1,50 Metern war dabei nicht mehr zu denken.

In der Landeshauptstadt war das Gedränge noch dichter: Rund 3000 Menschen kamen auf dem Münchner Marienplatz zu einer Demonstration, die für nur 80 Teilnehmer angemeldet worden war. In Landsberg wiederum demonstrierten nach Schätzungen zeitgleich rund 200 Impfkritiker. Dort hatte das Bündnis Levana Landsberg, das eigenen Angaben zufolge Impfaufklärung betreibt, auf den Hellmair-Platz geladen.

Am Sonntag stehen außerdem die Mütter im Fokus. Der 1914 in den USA erfundene Muttertag bietet einen guten Anlass, um sich Gedanken über die Rolle von Müttern in besonderen Zeiten zu machen. Und auch wenn jeder Tag Muttertag sein sollte, lädt besonders in Corona-Zeiten dieser offizielle Ehrentag der Mütter zum Umdenken ein, wie Lea Thies kommentiert.

Millionen Mütter mit schulpflichtigen Kindern sind berufstätig und die Corona-Krise verlangt ihnen einiges ab. Kinderbetreuung, Haushalt, Homeoffice - Zwei Frauen erzählen, wie radikal sich ihr Alltag in den vergangenen Wochen verändert hat.

Damit Sie bei der schieren Menge der Corona-Nachrichten nicht den Überblick verlieren, schicken wir Ihnen künftig jeden Abend um 20 Uhr ein kuratiertes Update. Sie finden darin Berichte über die wichtigsten Ereignisse an diesem Tag – immer mit besonderem Blick auf Bayern und die Region.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 168.551 Fälle, das sind 1.251 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 44.169 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 264 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 338 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Spitzengeigerin Anne-Sophie Mutter hat ihre Coronavirus-Infektion gut überstanden. Gewohnt kämpferisch legt sie sich nun wieder für die Musik und für soziale Belange ins Zeug.

Anne-Sophie Mutter: Freiberufliche Künstler sind in Corona-Not

Rechtzeitig zum morgigen Muttertag dürfen sich endlich Familien und Freunde wieder treffen. Auch ein Besuch im Alten- oder Pflegeheim ist unter Auflagen erlaubt.

Muttertag in Corona-Zeiten: Was erlaubt ist und was nicht

Strenge Regeln haben Besuche bei den Großeltern für viele Kinder wochenlang unmöglich gemacht. Mit den jüngsten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen wären sie nun theoretisch vereinbar. Bleibt die Frage:

Sind Familienbesuche bei Oma und Opa vertretbar?

Eine Tigerattacke hatte die Traumkarriere des Magierduos "Siegfried & Roy" 2003 jäh beendet. Nun ist der Magier Roy Horn mit 75 Jahren infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Magier Roy Horn ist nach Covid-19-Erkrankung gestorben

Am 16. Mai wird der Ball in der Bundesliga wieder rollen. Und auch für Freizeit-Kicker geht es schrittweise voran: In Bayern ist von Montag an wieder eingeschränktes Fußball-Training erlaubt.

Eingeschränktes Fußball-Training in Bayern von Montag an möglich

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen