Das Corona-Update vom 9. November

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Axel Hechelmann

Es ist die Nachricht des Tages: Die Mainzer Firma Biontech hat einen Impfstoff entwickelt, der vor Covid-19 schützen soll. Das Unternehmen spricht von einem mehr als 90-prozentigen Schutz. Schwere Nebenwirkungen seien nicht registriert worden.

Voraussichtlich in der kommenden Woche beantragen Biontech und das US-amerikanische Partner-Unternehmen Pfizer die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA. Noch in diesem Jahr wollen sie weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitstellen – im kommenden Jahr sogar 1,3 Milliarden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete die Forschritte bei Biontech als "sehr ermutigend". Gleichzeitig bereitet ihm die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen Sorgen. Momentan werden 3005 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) mitteilte. Das ist ein Rekordwert. Alle weiteren Entwicklungen lesen Sie bei uns im Live-Blog.

bleibt die Lage angespannt. Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz gesunken – doch sie liegt weiterhin über dem hohen Wert von 300. Sollte sich die in den kommenden Tagen entschärfen, lesen Sie das im Live-Blog unserer Augsburger Lokalredaktion. Auch bundesweit sind Lockerungen noch nicht in Sicht – zumindest nach Ansicht des CDU-Präsidiums. In einer Woche berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den Zwischenstand des Lockdowns. Ob die Regeln dann gelockert werden? Die Händler würde es freuen. Ihr Sorge wächst – bundesweit und auch in Augsburg.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 671.868 Fälle, das sind 13.363 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 133.808 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3173 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

