19:55 Uhr

Das Corona-Update vom 9. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Ida König

Die steigenden Corona-Infektionszahlen bringen gerade in großen Städten die Gesundheitsämter an ihre Grenzen. Nun reagiert die Bundesregierung und schickt weiteres Personal: Weitere Bundeswehr-Soldaten und Experten des Robert-Koch-Instituts sollen die Ämter entlasten. Auch für die Krankenhäuser wurde Unterstützung angekündigt - Medizinstudenten sollen aushelfen, damit nicht der Fall eintritt, dass zu wenige Pfleger zur Verfügung stehen könnten. Mehr zur Lage in den deutschen Metropolen erfahren Sie hier.

Das Bundesland Berlin glänzte in den vergangenen Tagen und Wochen nicht unbedingt mit Entschlossenheit in der Bekämpfung der Corona-Pandemie - ganz anders als etwa München. Dass sich die Oberbürgermeister der großen Städte am bayerischen Beispiel orientieren, sei so gesehen nur konsequent, schreibt Rudi Wais in seinem Kommentar. Er schreibt aber auch: Der größte Unsicherheitsfaktor ist und bleibt der Mensch mit seiner Unvernunft.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Schon viele Schulklassen mussten seit September in Quarantäne. Diese Woche wechselten wieder zahlreiche Augsburger Schüler ins Homeschooling . Doch wie viele Kinder und Jugendliche in der Stadt sind eigentlich im Moment genau davon betroffen? Und wo? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Meine Kollegin Andrea Baumann hat sich einen Überblick verschafft.

Die Bundesministerien geben immer mehr Geld aus. Das ergibt eine Recherche der FDP-Fraktion, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Trotz Corona-Krise soll auch im kommenden Jahr der Etat steigen. Um welche Summen es geht, können Sie hier nachlesen.

Das ergibt eine Recherche der FDP-Fraktion, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Trotz Corona-Krise soll auch im kommenden Jahr der Etat steigen. Um welche Summen es geht, können Sie hier nachlesen. Schlagersänger Michael Wendler und seine Ehefrau Laura waren kurzzeitig die neuen Gesichter einer Kaufland-Werbekampagne - bis er Corona-Verschwörungsmythen auf Instagram präsentierte. Mehr zu den Wirren um den Wendler lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 314.660 Fälle, das sind 4516 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 71.759 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 725 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

