Das Corona-Update vom 9. September

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Paukenschlag für die bayerische Automobilindustrie: Der Zulieferer Schaeffler will bis Ende 2022 weltweit rund 4400 Stellen abbauen. Davon sind zwölf Standorte in Deutschland und zwei weitere in Europa betroffen. Der Konzern mit Hauptsitz im mittelfränkischen Herzogenaurach begründet den Schritt mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Doch nicht nur die machen dem Industrieunternehmen langfristig zu schaffen, auch der Wandel zur E-Mobilität ist eine Herausforderung. Lesen Sie mehr.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will der Autoindustrie in der Coronakrise und auf dem Weg zur E-Mobilität nachhaltig unterstützen - und beharrt darauf, Kaufprämien nicht nur für E-Autos, sondern unbedingt auch für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren anzubieten. Auch neue schadstoffarme Diesel-Motoren hält der CSU-Chef für förderungswürdig. Wie Söder das begründet, lesen Sie hier.

Auch das bayerische Gastgewerbe hat schwer mit dem Einbruch durch die Coronakrise zu kämpfen. Zwar läuft das Geschäft in den Hotels und Restaurants der bayerischen Tourismusmagnete wieder gut. Doch ganz anders ist die Lage in den Städten. Die Situation der Stadt- und Tagungshotellerie sowie der Eventcaterer sei prekär, berichtet der bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Lesen Sie mehr.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

In Bayerns Testzentren wird wohl Personal ohne medizinische Qualifikation eingesetzt. Die Rede ist von "katastrophalen Zuständen". Die Konsequenzen könnten fatal sein. Warum in Testzentren Türsteher als Corona-Tester arbeiten.

Der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca befindet sich in der abschließenden Phase. Doch nun sind bei einem der Teilnehmer gesundheitliche Probleme aufgetreten - und die Tests werden sofort gestoppt. Wie es nun weitergeht.

Leben mit der Corona-Pandemie bedeutet: Leben mit Einschränkungen. In Bayern gelten weiterhin strenge Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Stück für Stück werden diese aber gelockert. Was derzeit im Freistaat gillt.

Der weltgrößte Reisekozern Tui steht in der Coronakrise besonders unter Druck. Schon zu Beginn erhielt das Unternehmen staatliche Unterstützung. Doch nun darf man sich beim Reisespezialisten Hoffnung auf Milliardenhilfen machen. Lesen Sie mehr.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 253.474 Fälle, das sind 1176 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 60.121 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 317 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Wieder eine Demo in Berlin: In Berlin haben Beschäftigte der Veranstaltungsbranche für mehr Hilfe demonstriert. Kommen sie nicht, droht vielen Solo-Selbstständigen der Ruin. Eine Gruppe Augsburger war dabei.

Corona bringt Veranstaltungsbranche in Not: Ein letztes Aufbäumen in Berlin?

Der Landkreis Donau-Ries hat den Warnwert erreicht: Vor allem am Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Donau-Ries wieder gestiegen. Der Grenzwert ist erreicht worden. Wie wird jetzt reagiert?

Donau-Ries überschreitet den Corona-Warnwert

Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, arbeiten die Mitarbeiter der Gesundheitsämter mit Hochdruck an der Verfolgung der Infiziertenfälle. Dazu verbringen sie viel Zeit mit Detektivarbeit am Telefon. Manchmal muss die Polizei helfen.

Wie am Gesundheitsamt in Augsburg gearbeitet wird.

Corona am Gymnasium Weißenhorn: Ein Lehrer des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn und drei Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Der Schulbetrieb ist wohl nicht gefährdet.

Ein Lehrer des Gymnasiums Weißenhorn ist mit dem Coronavirus infiziert

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

