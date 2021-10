Das Corona-Update vom 7. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Hat die Corona-Pandemie die Gesellschaft verroht? Im Juni hat Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber – eine Politikerin, die in den sozialen Medien vergleichsweise aktiv ist – ihren letzten Facebook-Beitrag abgesetzt. "Jetzt geht es um echte Begegnungen", schrieb sie damals und kündigte an, den Account auf der Plattform ruhen zu lassen. Der Grund dafür? Beleidigende Posts in Kommentarspalten hätten immer weiter zugenommen, "verstärkt durch Corona", sagt die Lokalpolitikerin.

Nicht nur im Augsburger Rathaus hat die Verbreitung von Hass-Inhalten Folgen, sondern auch im US-Senat. In den vergangenen Wochen haben Enthüllungen einer Whistleblowerin den Social-Media-Konzern Facebook erschüttert, zu dem neben dem gleichnamigen Netzwerk auch Instagram und Whatsapp gehören. Sie bestätigte unter anderem die Verbreitung von Corona-Lügen vor dem Gremium. Ein US-Demokrat sagte: "Hier ist meine Botschaft für Mark Zuckerberg: Ihre Zeit des Eindringens in die Privatsphäre, der Verbreitung toxischer Inhalte und der Beutezüge gegen Kinder ist vorbei."

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.283.378 Fälle verzeichnet, das sind 11.644 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 741.054 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2346 mehr als am Vortag. (Stand: 7. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 263 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 246 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 7. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 108.590.966 Impfungen verabreicht. 56.846.361 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.038.360 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,0 Prozent. (Stand: 7. Oktober)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

In bayerischen Hochschulen beginnt das erste Präsenzsemester seit Beginn der Pandemie. "Ultrageil", findet ein Augsburger Maschinenbau-Student. Im Distanz-Betrieb habe er einfach keine Motivation mehr entwickeln können.

Nach drei Corona-Semestern kehren die Studenten an die Hochschule zurück

Ein Arzt in der Region führte erst die 3G-Regel in seiner Praxis, ruderte dann aber zurück. Dabei wäre die Regelung sinnvoll, kommentiert meine Kollegin Stephanie Sartor. Sie nennt aber eine wichtige Bedingung dafür.

3G in Arztpraxen zu etablieren, ist richtig – auf freiwilliger Basis

Bei einer Party in einem Ulmer kommt es trotz 3G-Regel zu Corona-Infektionen. Jetzt zieht das zuständige Gesundheitsamt Konsequenzen aus dem sogenannten Impfdurchbruch.

Infizierte feiern in Ulmer Club: Gesundheitsamt fordert Gäste zu Tests auf

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.