Das Corona-Update vom 2. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Corona? War da noch was? Mit Blick auf die Impfkampagne könnte man meinen, die Pandemie ist beinahe Geschichte. Gestern wurden in Deutschland 104.000 Impfdosen verabreicht. Zum Vergleich: Im Winter waren es an Spitzentagen bis zu 1,6 Millionen.

Auch der neue Impfstoff des US-Herstellers Novavax ändert offenbar nichts am langsamen Impftempo. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "In den Praxen gibt es bislang nur vereinzelte Nachfragen von Patientinnen und Patienten zu dem Novavax-Impfstoff."

Sie interessieren sich dennoch für die Impfung? Dann können Sie sich zum Beispiel ab Samstag im Augsburger Impfzentrum mit dem Novavax-Vakzin impfen lassen.

Übers Impfen wird auch in Großbritannien gestritten. Jetzt ist klar: Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen in England müssen sich – anders als geplant – doch nicht verpflichtend gegen das Coronavirus impfen lassen. Die britische Regierung bestätigte damit gestern Abend eine Kehrtwende, die sich bereits angedeutet hatte. Alle nationalen und internationalen Neuigkeiten zur Corona-Krise lesen Sie hier im Live-Blog.

Corona-Krise = Job-Krise? Diese Gleichung geht nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr auf. Die Pandemie hinterlässt nur noch wenige Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt. So sei die Zahl der Arbeitslosen im Februar gesunken, ebenso die der Anzeigen auf Kurzarbeit. "Die Arbeitsmarktlage ist gut", sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. "Allerdings ist in den aktuellen Indikatoren der Krieg in der Ukraine noch nicht abgebildet." Die möglichen Folgen seien im Moment nicht absehbar. Mehr zur momentanen Lage auf dem Arbeitsmarkt lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 15.053.624 Fälle verzeichnet, das sind 186.406 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.822.174 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 29.730 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 170.058.529 Impfungen verabreicht. 63.465.125 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.748.261 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,5 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.451.764 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,1 Prozent.

