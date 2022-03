Das Corona-Update vom 4. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das lange Warten hat ein Ende. Oder: Das Warten beginnt heute Abend wieder vor der Türe Ihrer Lieblingsdisko. Denn ab heute dürfen die Clubs in Bayern wieder öffnen – unter strengen Zugangsvoraussetzungen. In Clubs und Diskos gilt 2G plus. Neben dem Ausweis muss am Eingang also kontrolliert werden, ob Besucherinnen und Besucher doppelt geimpft oder genesen sind und dazu noch einen negativen Test vorlegen können. Wer als geboostert zählt, dem wird der Eintritt auch ohne Testzertifikat gewährt. Viele Menschen werden angesichts der weiterhin hohen Corona-Zahlen vorsichtig bleiben. Andere schwelgen in Erinnerungen. Vier Mitglieder unserer Redaktion geben Einblicke in ihre Erlebnisse.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit Beginn der Pandemie vergleichen sich Corona-Demonstranten, Impfgegnerinnen und Querdenker mit Juden in der Nazi-Zeit. Der jüdische Aktivist Gilbert Kallenborn ist entsetzt, wenn er daran denkt, was sich seit zwei Jahren mit Beginn der Pandemie auf Corona-Demos in Deutschland abspielt. Meine Kollegin Maria Heinrich hat aufgeschrieben, wie sich Antisemitismus auf Corona-Demos ausbreitet.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 15.481.890 Fälle verzeichnet, das sind 217.593 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.903.887 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 38.590 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 170.319.528 Impfungen verabreicht. 63.492.423 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,4 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.806.490 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,5 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.627.669 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,3 Prozent.

