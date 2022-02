Das Corona-Update vom 2. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Großbritannien hat den Anfang gemacht, am Dienstag hob auch Dänemark praktisch alle Beschränkungen auf – trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von fast 4800. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Wert am Mittwoch bei rund 1230. Das war zwar schon wieder ein Rekord, doch in den Kliniken bleibt die Lage bislang stabil – und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Beschränkungen auch hierzulande bald reduzieren. Auf den ersten Blick mag das befremdlich klingen. Und doch ist es richtig, kommentiert mein Kollege Michael Stifter. Denn: Die neue Corona-Normalität darf nicht normal werden.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Söder spricht sich für Corona-Lockerungen aus. Der bayerische Ministerpräsident findet, dass man anhand von Inzidenzen keine Freiheitseinschränkungen mehr begründen kann. Mehr dazu lesen Sie hier.

Impfpflicht für Klinikpersonal droht zu scheitern. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kann nicht pünktlich in die Realität umgesetzt werden. Die Opposition kritisiert Fehler der Ampel-Koalition. Die Details.

Unmut bei Gastronomen: Fällt bald die Sperrstunde? In Bayern müssen Wirtschaften um 22 Uhr schließen. Da die Staatsregierung ihren Corona-Kurs nun insgesamt lockert, fordert die Gastronomie ein Ende dieser Regelung.

Bundestagspräsidentin verteidigt Ausnahmeregel für Genesene. Im Bundestag gelten Menschen nach einer Infektion sechs Monate als genesen, bundesweit drei Monate. Warum die Rechtslage kompliziert ist, steht hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 10.186.644 Fälle verzeichnet, das sind 208.498 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.838.407 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 36.866 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 165.391.771 Impfungen verabreicht. 63.056.650 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,8 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.618.946 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,1 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 44.315.926 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 53,3 Prozent. (Stand: 02.02.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Der RKI-Chef gerät durch die eigenmächtige Verkürzung des Genesenen-Status immer stärker in die Bredouille. Ist er für Gesundheitsminister Lauterbach ein "Sündenbock auf Abruf"?

Nach Debakel um Genesenen-Status: Für Wieler wird es eng

Der Impfstoff Novavax ist für viele Menschen eine große Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie. Bald soll es ihn in Bayern für Pflegekräfte geben.

Novavax-Impfstoff ab Anfang März in Gesundheitseinrichtungen

Bei manchen Corona-Demos tragen Protestierende gelbe "Judensterne" mit dem Wort "ungeimpft". Das könnte den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Die Justiz geht nun dagegen vor.

Justiz geht gegen Träger von "Ungeimpft"-Sternen vor