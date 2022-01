Das Corona-Update vom 1. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das Jahr 2021 ist Geschichte. Der Jahreswechsel – der zweite in der Corona-Pandemie – war vielerorts ruhig. Das dürfte vor allem Pflegepersonal, Feuerwehr und Polizei gefreut haben. Ganz ohne Zwischenfälle verläuft ein Jahreswechsel jedoch selten, selbst unter Corona-Einschränkungen. Wir haben zusammengefasst, was in der Silvesternacht in der Region los war.

Gute Vorsätze gehören zum Start ins neue Jahr ebenso dazu wie Neujahrswünsche. Corona hat im vergangenen Jahr das Leben aller beeinflusst. Wir haben uns in Augsburg umgehört, was sich bekannte Persönlichkeiten für das neue Jahr wünschen. Corona, hofft ein Augsburger Gastronom zum Beispiel, solle so schnell wieder verschwinden wie es gekommen ist.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Seit Beginn der Pandemie hat die Corona-Krise viele Menschen an die Belastungsgrenze – und darüber hinaus – gebracht. Vor allem medizinisches Personal arbeitet seit fast zwei Jahren am Anschlag. Elisabeth Rieck ist Hausärztin auf dem Land. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen gehen in Rente, Nachwuchs gibt es oft nicht. Und dann kam auch noch Corona.

Ein kurzer Rückblick auf 2021 sei noch gestattet. Neben den vielen Impferfolgen gab es vereinzelte Impfskandale – auch in der Region. Der Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst (Landkreis Donau-Ries) steht im Verdacht, Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben. Der Fall sorgte bundesweit für mediales Interesse. Mein Kollege Wolfgang Widemann wagt einen Rückblick.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.176.814 Fälle verzeichnet, das sind 26.392 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.331.259 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3274 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 642 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 148.763.747 Impfungen verabreicht. 61.608.213 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 59.112.588 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 71,1 Prozent (Stand: 30. Dezember).

