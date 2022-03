Das Corona-Update vom 1. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will die Pflege-Impfpflicht stufenweise umsetzen. Er plane eine pragmatische Umsetzung "mit Augenmaß". Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen erst ungefähr ab Sommer mit Betretungsverboten rechnen müssen. Bei Neueinstellungen gelte die Impfpflicht hingegen direkt ab 16. März. Nach wie vor habe das Bundesgesundheitsministerium offene Fragen unbeantwortet gelassen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Mallorca hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf. Es soll nur noch eine Maskenpflicht in Innenräumen und ein Rauchverbot im Außenbereich von Restaurants gelten. Wie die Entscheidung zum weitgehenden Ende der Maßnahmen begründet wird.

Das Corona-Testzentrum Augsburg muss wieder umziehen. Im Januar war ein Teil des Geländes für das Testzentrum abgetrennt worden. Schon bald müssen Testpersonen allerdings wieder eine andere Adresse ansteuern. Der Grund ist das anstehende Volksfest an Ostern.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 14.867.218 Fälle verzeichnet, das sind 122.111 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.792.444 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 24.669 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 169.931.183 Impfungen verabreicht. 63.452.470 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,3 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.717.992 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,4 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.367.046 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,0 Prozent. (Stand: 1.3.2022)

