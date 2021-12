Das Corona-Update vom 10. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In der Gesundheits- und Pflegebranche gilt künftig eine Corona-Impfpflicht. Das haben der Bundestag und der Bundesrat heute beschlossen. Die Impfpflicht betrifft alle Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeheimen, im Rettungsdienst, in ambulanten Pflegediensten und anderen Einrichtungen. Ab wann sie greift, welche Ausnahmen es gibt und welche Sanktionen drohen, haben wir hier zusammengefasst.

Mein Kollege Stefan Lange ist nicht restlos überzeugt. Zwar habe der Bundestag seine Arbeitsfähigkeit unter Beweis gestellt. Wie die Impfpflicht schlussendlich durchgesetzt werden soll, das blieb für ihn zu unkonkret. "Denn ein stumpfes Schwert macht niemandem Angst", schreibt er in seinem Kommentar.

Ein Vertreter der Pflegebranche fürchtet Personalengpässe wegen der Impfpflicht. "Die Sorge ist groß, dass zumindest ein kleiner Teil der Schwestern und Pfleger ihre Drohung wahr macht und kündigt, wenn die Impfpflicht kommt", sagte Sebastian Froese, stellvertretender Geschäftsführer des Verbandes ambulanter Pflegedienste und stationärer Einrichtungen, unserer Redaktion. Er fürchtet einen "Testflug" der Bundesregierung.

Die Zahl der Erstimpfungen ist in Bayern zuletzt deutlich gestiegen. Insgesamt liegt Bayern bei der Impfquote im Bundesländervergleich lediglich im Mittelfeld. Meine Kollegin Maria Heinrich hat recherchiert, welche Ziele sich die Staatsregierung gesteckt hat.

Die für Samstag geplante Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen wird von der Augsburger Innenstadt auf das Plärrergelände verlegt. Darauf hätten sich Polizei, Stadt und Veranstalter einvernehmlich geeinigt, heißt es. Ein Text in einem Telegram-Chat widerspricht dieser Darstellung.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.423.520 Fälle verzeichnet, das sind 61.288 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.228.890 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9722 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1.040 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 132.159.599 Impfungen verabreicht. 60.241.008 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.729.749 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent.

In unserem Gesprächsformat "Augsburger Allgemeine Live" stellt sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ihren Fragen und denen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Unter anderem soll es um die vierte Corona-Welle gehen, die Bayern besonders hart trifft.

"Reden wir über Krise": Stellen Sie Ihre Fragen an Markus Söder

Ein Mann soll im Sommer 2020 auf Facebook dazu aufgerufen haben, den damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu erschießen. Warum es nicht zu der Verhandlung in Augsburg kam.

Mann ruft auf Facebook dazu auf, Jens Spahn zu erschießen: Prozess platzt

Bayern lockert die Corona-Regeln in Skigebieten von 2G-Plus auf die 2G-Regel und folgt damit dem Vorgehen von Nachbarländern. Wo Skifahrerinnen und Skifahrer ab diesem Wochenende auf die Piste können.

Skifahren im Allgäu: Diese Skigebiete öffnen heute und am Wochenende