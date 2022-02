Das Corona-Update vom 11. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Streit um die Impfpflicht geht in die nächste Runde. Vielleicht müsste man sogar sagen: in die nächsten Runden. Schließlich holt ein Ereignis das nächste ein – und viele führende Politikerinnen und Politiker, aber auch Expertinnen und Experten melden sich zu Wort. Auf höchster juristischer Ebene ist nun eine wichtige Entscheidung gefallen: Das Bundesverfassungsgericht lehnt den Eilantrag gegen die Pflege-Impfpflicht ab. Das Gericht wog dafür die Vor- und Nachteile der sofortigen Aussetzung ab.

Das ist gewissermaßen auch ein Dämpfer für Markus Söder. Er muss sich nun die Frage stellen, ob er die deutsche Rechtsordnung weiter in Frage stellen will.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Von anderer Seite bekommt der Ministerpräsident Rückendeckung: Mehrere Verbände unterstützen Söders Kurs . Sie sagen, es fehle an einheitlichen Vollzugshinweisen des Bundes.

Bundestagsabgeordnete der Ampel-Fraktionen präsentieren derweil ihre Vorschläge für die allgemeine Impfpflicht . Was diese konkret vorsehen und wie sich die Union positioniert, hat Stefan Lange für Sie zusammengefasst.

Doch braucht es überhaupt für alle die Impfung? Manche machen folgende Rechnung auf: Wer genügend Antikörper im Blut hat, brauche keine weitere Corona-Impfung. Die Gesundheitsministerien sprechen sich bisher gegen dieses Vorgehen aus. Der Virologe Prof. Hendrik Streeck befürwortet, dass das aber unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll wäre.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 12.009.712 Fälle verzeichnet, das sind 240.172 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.192.235 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 45.869 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 167.669.662 Impfungen verabreicht. 63.257.882 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,1 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.126.805 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,7 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 45.888.382 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,2 Prozent. (Stand: 11.02.2022)

