Das Corona-Update vom 12. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In Österreich endet am Montag in weiten Teilen des Landes für Geimpfte der Lockdown. Und er hat geholfen: Die Zahl der Neuinfektionen geht stark zurück.

Im Hintergrund lauert aber bereits das nächste Problem: Auch die Epidemiologen unseres Nachbarlandes erwarten eine Omikron-Welle, in der - nach allem, was man bisher weiß - auch Geimpfte häufiger als bisher infektiös sein dürften. Und: Die Intensivstationen sind immer noch mit Patienten der vergangenen Welle voll. Werner Reisinger berichtet aus einem Land, das nicht so unbeschwert wie erhofft aus einem Wellenbrecher-Lockdown kommt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

FC Bayern Spieler Joshua Kimmich will sich nun doch gegen das Coronavirus impfen lassen. Der 26-Jährige hatte sich ungeimpft infiziert und wird wegen Lungenproblemen in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen.

112 Kitas starten kommende Woche in Augsburg mit freiwilligen PCR-Pooltests. Lolli- oder Schnelltest sind ab Januar Pflicht. Es sind bei der Stadt aber noch einige Fragen offen, wie die Testpflicht im Januar umgesetzt werden soll.

Einzelhändler spüren es deutlich, dass seit Mittwoch auch bei ihnen 2G gilt. Im Weihnachtsgeschäft schmerzt das besonders. Teilweise unternehmen Händler daher ungewöhnliche Versuche, um die Einbußen in Grenzen zu halten: So bietet ein .

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.509.863 Fälle verzeichnet, das sind 32.646 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.242.475 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6.299 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1008 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 132.159.599 Impfungen verabreicht. 60.241.008 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.729.749 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent (Stand 10.12.2021).

Die Belastung der Klinikbelegschaften ist wegen Corona extrem hoch. Manche Menschen bedanken sich für die aufopferungsvolle Arbeit auf ihre Weise. Helfer werden gesucht.

Dankeschön an Pflegekräfte: Sie kämpfen im Landkreis Neu-Ulm "wie die Löwen"