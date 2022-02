Das Corona-Update vom 12. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der "Nebenbefund" Corona stellt Kliniken in der Region zunehmend vor große Herausforderungen. Zwar sind schwere Verläufe bei der Omikron-Variante seltener, allerdings tritt die Infektion immer häufiger als sogenannter Nebenbefund auf – die Patientinnen und Patienten werden also primär wegen anderer Erkrankungen behandelt, sind jedoch infiziert. "Die Unterscheidung, ob eine Patientin oder ein Patient mit Corona oder wegen Corona im Klinikum stationär aufgenommen wird, ist für uns nicht relevant, da eine Covid-19-Diagnose grundsätzlich einen erhöhten Aufwand, wie zum Beispiel durch die Isolierung des infektiösen Patienten nach sich zieht", erklärt etwa Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor am Klinikum Ingolstadt.

Eigentlich sollte eine einrichtungsbezogene Impfpflicht die Lage in den Kliniken ab März verbessern. Doch Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) kündigte kürzlich an, sie in Bayern aussetzen zu wollen. Dafür erhält er in der Bevölkerung keine mehrheitliche Unterstützung. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion lehnen 54 Prozent der Befragten die Volte Söders ab, 38 unterstützen seinen Kurs.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 12.219.501 Fälle verzeichnet, das sind 209.789 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.232.914 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 40.677 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 167.669.662 Impfungen verabreicht. 63.257.882 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,1 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.126.805 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,7 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 45.888.382 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,2 Prozent. (Stand: 12.02.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

