Das Corona-Update vom 15. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Beim Coronavirus kann Abwasser ein Frühwarnsystem sein: Schon deutlich bevor Infizierte Symptome einer Ansteckung spüren oder vom Kontakt mit Corona-Positiven erfahren, kann das Abwasser zeigen, wie sich die Ansteckungszahlen entwickeln – und welche Varianten unterwegs sind. Was das Abwasser noch über das Infektionsgeschehen verrät und wie Abwasser-Testungen bei der Bekämpfung der Pandemie helfen können, lesen Sie hier.

Klar ist: Wer auf das Infektionsgeschehen reagieren will, braucht verlässliche Daten. Abwasseruntersuchungen haben hier einen entscheidenden Vorteil, deshalb sollten sie in Deutschland ausgeweitet werden, schreibt unser Autor Philipp Kinne hier in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Deutschland diskutiert noch, Österreich ist bei der Impfpflicht schon einen Schritt weiter : Schon kommende Woche könnte sie dort beschlossen werden. Wie es damit jetzt weitergeht, erfahren Sie hier.

Die Kritik an Boris Johnson und seinen Mitarbeitenden reißt nicht ab: Wie nun bekannt wurde, soll es in der Downing Street wöchentliche Weintreffen gegeben haben – und das mitten im Lockdown. Und auch der Premier soll mehrfach dabei gewesen sein. Mehr zu den neuen Vorwürfen lesen Sie hier.

Bayern geht bei den Corona-Regeln einen Sonderweg: Statt wie andere Bundesländer 2G plus einzuführen, bleibt Bayern bei der Gastronomie bei 2G. Eine exklusive Umfrage zeigt nun: Die Mehrheit der Deutschen lehnt diesen bayerischen Sonderweg ab. Wie die Menschen in Bayern selbst dazu stehen, erfahren Sie hier.

Novak Djokovic ist zurück im Abschiebehotel: Nachdem sein Visum annulliert wurde, wartet der Tennisprofi nun auf eine Anhörung am Sonntag. Erst dann wird sich entscheiden, ob der nicht geimpfte Serbe im Land bleiben und an den Australian Open teilnehmen kann. Mehr über seine Situation lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.913.473 Fälle verzeichnet, das sind 78.022 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.436.506 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 10.351 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 157.130.393 Impfungen verabreicht. 62.288.513 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.272.356 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,5 Prozent. (Stand: 14.01.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

