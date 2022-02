Das Corona-Update vom 14. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bald könnten fast alle Corona-Regeln in Deutschland fallen. Bund und Länder erwägen einen Drei-Stufen-Plan für Lockerungen der Corona-Maßnahmen bis zum Frühlingsbeginn am 20. März. So steht es jedenfalls in einem zwischen Kanzleramt und Ministerpräsidentenkonferenz abgestimmten Vorschlag. Welche Lockerungen konkret im Gespräch sind und welche Corona-Maßnahmen erhalten bleiben sollen, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auch die Vereine der Fußball-Bundesliga hoffen auf Lockerungen . In einem ersten Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch ist die Rede davon, ab dem 4. März bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zuzulassen. Eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität dürfe dabei nicht überschritten werden.

. In einem ersten Beschlussvorschlag für die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch ist die Rede davon, ab dem 4. März bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zuzulassen. Eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität dürfe dabei nicht überschritten werden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht zurück. Ist der Höhepunkt der Omikron-Welle also schon erreicht und Entspannung in Sicht? Mehr dazu lesen Sie hier.

Ist der Höhepunkt der Omikron-Welle also schon erreicht und Entspannung in Sicht? Mehr dazu lesen Sie hier. Seit einer Woche dürfen auch Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland impfen. Aber bringt das überhaupt etwas, jetzt, wo die Nachfrage abebbt? Hier lesen Sie die Recherche von Stephanie Sartor.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 12.421.126 Fälle verzeichnet, das sind 76.465 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.276.139 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 17.457 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 168.018.506 Impfungen verabreicht. 63.290.584 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,1 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.226.445 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,8 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.105.414 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

(axhe)