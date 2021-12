Das Corona-Update vom 14. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wer geboostert ist, genießt von nun an Vorteile. Das haben am Abend die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entschieden. Denn mit Booster-Impfung muss man künftig keinen tagesaktuellen Corona-Test mehr vorweisen, um Zutritt bei 2G-plus-Regelung zu erhalten. Das wäre ab dem 15. Tag nach der dritten Impfung der Fall. Wie es zur Entscheidung bei der Gesundheitsministerkonferenz kam und wie die neue Regel in der Opposition ankommt, haben meine Kollegen Rudi Wais und Christian Grimm aufgeschrieben.

Auf Bundesebene hatte zuvor bereits Gesundheitsminister Karl Lauterbach angeregt, den Schnelltest für Dreifachgeimpfte wegfallen zu lassen. Mein Kollege Christian Grimm hält das für eine schlechte Idee. Denn auch Geimpfte können sich infizieren und das Virus weiterverbreiten, schreibt er. Zum Kommentar.

Bayerns Kabinett hat heute in einer Sitzung noch weitere Corona-Regeln geändert. So soll 2G plus für Freizeiteinrichtungen nur noch in Innenräumen gelten. In Zoos, offenen Sportstätten oder an anderen Orten ist daher kein Corona-Test mehr nötig. Auch für Silvester sind die Regeln nun konkreter. Alle Corona-Beschlüsse in der Übersicht lesen Sie hier.

Kündigung bei Verdacht: Das droht Impfpass-Fälschern jetzt. Job weg, Gehalt weg, Sperre beim Arbeitslosengeld – wer beim Impfnachweis täuscht, macht sich strafbar und hat viel zu verlieren. Worauf sich Impf-Trickser gefasst machen müssen.

Augsburgs Corona-Testzentrum zieht von der Messe an den Plärrer. Der Umzug des Corona-Testzentrums startet. Auf- und Abbau nehmen Tage in Anspruch, am Umzugstag selbst wird dort nicht getestet. Doch es gibt Alternativen.

Mehrheit für seltenere Talkshow-Auftritte von Karl Lauterbach. Seit Beginn der Corona-Pandemie steht in Talkshows kaum jemand häufiger Rede und Antwort als Karl Lauterbach. Als Minister sollte er das ändern, wünscht sich eine Mehrheit der Deutschen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.562.429 Fälle verzeichnet, das sind 30.823 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.249.113 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2977 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1010 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 135.406.073 Impfungen verabreicht. 60.462.369 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.939.197 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,7 Prozent (Stand 14.12.2021).

Krebspatienten gehören in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe. Der Donauwörther Onkolge Dr. Dirk Hempel behandelt krebskranke Covid-19-Erkrankte mit künstlichen Antikörpern.

Donauwörther Onkologe behandelt mit künstlichen Antikörpern

Was macht eine Pandemie mit denen, die sie nicht verstehen? In der Alterspsychiatrie verstärkt die Erschöpfung der einen die Verwirrung der anderen.

Alterspsychiatrie während Corona: Denn sie wissen nicht, was geschieht

Soziologe Alexander Bogner spricht über den neuen Corona-Rat der Bundesregierung, das Verhältnis von Experten und Intellektuellen in der Pandemie und Parallelen zwischen Wissenschaft und offener Gesellschaft.