Das Corona-Update vom 15. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Covid endet nicht immer mit der Genesung. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, hat unter Umständen mit Spätfolgen zu kämpfen – unabhängig davon, ob der Verlauf mild oder schwer war. Müdigkeit und Konzentrationsschwäche können noch lange nach der Erkrankung auftreten. Doch wie geht man damit um? Vier Menschen aus der Region, die als "Genesene" gelten, haben mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmaier darüber gesprochen. Zum Artikel.

Auch im zweiten Corona-Winter sind noch viele Fragen offen – sowohl zur Entstehung und Ausbreitung, als auch zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Politik, so könnte man meinen, ist dem Virus immer einen Schritt hinterher. Und trotzdem sind viele in der Gesellschaft schon jetzt mit der Geschwindigkeit von Corona-Gipfeln und immer neuen Regeln überfordert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht das so. Im Interview mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz zeigte er sich nachdenklich – und sprach auch über eigene Fehler in der Pandemie.

Überhaupt gewährte Söder bei unserem Livejournalismus-Event "Augsburger Allgemeine Live" einen tiefen Blick in seine Gefühlswelt als Krisenmanager. Das gut einstündige Live-Interview von Dienstagabend gibt es auch zum Nachhören.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Scholz ruft zum Impfen und Boostern auf. Der Kanzler spricht in seiner ersten Regierungserklärung über Corona und eine "Politik des Respekts". Zur angeblichen Impfstofflücke äußert er sich nicht. Zum Artikel.

Erste Studien zeigen: So gefährlich ist Omikron. Studien aus Südafrika und Englang zeigen, welche Risiken es für Geimpfte und Kinder gibt, und welches Ausmaß eine neue Welle haben könnte. Zum Beitrag.

Kommentar: 2G für Teenager ist ungerecht, unnötig und unsozial. Meine Kollegin Lea Thies findet: Mit der Maßnahme erpresst der Freistaat Eltern und straft junge Menschen, weil sich zu viele Erwachsene nicht impfen lassen. Zum Kommentar.

Strenge Corona-Regeln in der Gastronomie: Chef des Thing zieht Konsequenzen. Tobias Keilen hat das Lokal Thing in der Augsburger Altstadt vorerst geschlossen. Auch andere Gastronomen reagieren. Zum Artikel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.613.730 Fälle verzeichnet, das sind 51.301 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.256.744 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 7631 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 984 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 136.641.993 Impfungen verabreicht. 60.572.136 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.047.309 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,8 Prozent (Stand 15.12.2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

