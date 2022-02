Das Corona-Update vom 15. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Freistaat Bayern lockert die Corona-Regeln. Das beschloss das Kabinett am Dienstag. Ministerpräsident Markus Söder sagte: "Wir haben den Höhepunkt von Corona wohl erreicht." Deshalb seien schrittweise Lockerungen gerechtfertigt. Dazu zähle beispielsweise, dass Geimpfte keinen Kontaktbeschränkungen mehr unterliegen. Außerdem haben ungeimpfte Jugendliche überall Zutritt und es gilt wieder vermehrt die 3G-Regel statt der 2G-Regel. Die Einzelheiten erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Söder pocht weiter auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht . Im Gespräch mit unserem München-Korrespondenten Uli Bachmeier sagte er: "Diese eine Pflicht könnte die Chance bieten, uns dauerhaft von dem Joch Corona zu befreien." Er ließ offen, ab welchem Alter die Impfpflicht gelten solle. Das ganze Interview mit Söder lesen Sie hier.

Im Gespräch mit unserem München-Korrespondenten sagte er: "Diese eine Pflicht könnte die Chance bieten, uns dauerhaft von dem Joch zu befreien." Er ließ offen, ab welchem Alter die gelten solle. Das ganze Interview mit Söder lesen Sie hier. Auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst , sieht eine Impfpflicht weiterhin für bedeutend . "Zur Abwendung von gravierenden Grundrechtseingriffen etwa in Folge von Lockdowns im Herbst halte ich eine Impfpflicht im dritten Jahr der Pandemie für verhältnismäßig", sagt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten . Hier lesen Sie, wie die Impfpflicht in der Praxis aussehen könnte.

. "Zur Abwendung von gravierenden Grundrechtseingriffen etwa in Folge von Lockdowns im Herbst halte ich eine im dritten Jahr der Pandemie für verhältnismäßig", sagt Ministerpräsident der und den . Hier lesen Sie, wie die Impfpflicht in der Praxis aussehen könnte. Wegen der Ukraine-Krise sind derzeit häufig Staatschefs bei Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gast. Zuletzt etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron , der sich im Kreml nicht per PCR-Verfahren testen lassen wollte – aus Sorge, was mit seiner DNA geschehen könnte. Nun verweigerte auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz einen Corona-Test. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 12.580.343 Fälle verzeichnet, das sind 159.217 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.307.112 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 30.973 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 168.170.089 Impfungen verabreicht. 63.304.258 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,1 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.267.767 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,9 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.202.246 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,6 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Wegen Corona fiel der Augsburger Osterplärrer in den Vorjahren aus. 2022 soll es wieder einen Frühjahrs-Plärrer geben. Aber was passiert mit dem Testzentrum auf dem Gelände?

Der Osterplärrer 2022 findet statt – aber in welchem Format?

Aktuell sind etwa 3,8 Prozent aller Augsburger positiv auf Corona getestet. Das macht sich auch an der Uniklinik bemerkbar – deren Chef macht dennoch einen entspannten Eindruck.

Gipfel der Corona-Welle: Fast vier Prozent aller Augsburger sind jetzt infiziert

Den zweiten Tag in Folge marschierten sogenannte Spaziergänger zum Wohnhaus von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Kretschmann. Der Innenminister nennt das "Psychoterror".

"Psychoterror": Erneut "Corona-Spaziergang" zu Kretschmanns Wohnhaus