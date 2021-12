Das Corona-Update vom 17. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die fünfte Welle wird kommen – und zwar mit großer Wucht. Damit rechnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. "Ich gehe von einer massiven fünften Welle aus", sagte der SPD-Politiker heute in Hannover. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Omikron-Welle, vor der wir stehen, die wir aus meiner Sicht nicht verhindern können, eine massive Herausforderung wird für unsere Krankenhäuser, für unsere Intensivstationen, aber auch für die Gesellschaft in der Gänze."

Lauterbach warnte eindringlich: "Wir müssen uns hier auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben." Das, was in Großbritannien derzeit beobachtet werde, übertreffe alles, was in der Pandemie bisher gesehen worden sei, so Lauterbach.

Als wirksames Mittel gegen die Pandemie gilt weiterhin eine Impfung. Wie schnell in Ihrer Region geimpft wird und wann wieder Entspannung in der Corona-Krise in Sicht ist, erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Omikron-Variante breitet sich in vielen Regionen der Welt schnell aus. So auch in Spaniens Hauptstadtregion, wo sie bereits mehr als 30 Prozent aller Neuinfektionen ausmache, wie die Zeitung El País berichtete. Alle nationalen und internationalen Neuigkeiten zu Omikron lesen Sie laufend aktuell hier.

So auch in Hauptstadtregion, wo sie bereits mehr als 30 Prozent aller Neuinfektionen ausmache, wie die Zeitung berichtete. Alle nationalen und internationalen Neuigkeiten zu Omikron lesen Sie laufend aktuell hier. Immerhin: In Deutschland erhöht sich das Impftempo nach Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen. Am dritten Tag in Folge wurde die Marke von einer Million Impfungen übertroffen. Wie es um Deutschlands Impffortschritt steht, erfahren Sie hier.

nach Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen. Am dritten Tag in Folge wurde die Marke von einer Million Impfungen übertroffen. Wie es um Impffortschritt steht, erfahren Sie hier. Wieder eine Absage: Die Messe Jagen und Fischen war für Mitte Januar geplant – kann wegen der Corona-Pandemie aber nicht stattfinden. Lesen Sie hier, wie es bei anderen Messen in der Region aussieht.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.721.375 Fälle verzeichnet, das sind 50.968 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.271.516 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 7534 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 921 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 139.677.334 Impfungen verabreicht. 60.786.500 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.297.370 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona kann Schwangere schwerer treffen als andere – und hat in Augsburg schon jungen Frauen das Leben gekostet. Wie die seltenen Fälle bekämpft und vermieden werden.

Schwanger und Corona: Wenn das Virus junges Familienglück zerstört

Seit mehreren Tagen gehen die Corona-Inzidenzen im Freistaat merklich zurück. Experten mahnen allerdings zur Vorsicht. Warum die Zahlen trügerisch sein können.

Corona-Inzidenz sinkt: Ist die vierte Welle wirklich gebrochen?

Wurde die Impfkampagne in Bayern verschlafen? Gesundheitsminister Klaus Holetschek widerspricht – und mahnt die Bundespolitik, ihre Verantwortung wahrzunehmen.

Gesundheitsminister Holetschek über Delta und Omikron: "Das ist ein toxischer Mix"