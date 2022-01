Das Corona-Update vom 19. Januar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In Bayerns Geschäften dürfen ab sofort auch Ungeimpfte wieder einkaufen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof am Nachmittag entschieden. Gegen die sogenannte 2G-Regel hatte die Inhaberin eines Lampengeschäfts in Oberbayern per Eilantrag geklagt und recht bekommen. Auf die Gerichtsentscheidung reagierte die bayerische Staatsregierung umgehend – und die Regel für ausgesetzt erklärt. Die Einzelheiten berichtet mein Kollege Marcus Giebel.

Was sich nun beim Einkauf ändert und wie Geschäftsinhaber im Einzelhandel darauf reagieren, das hat Michael Kerler aus der Wirtschaftsredaktion aufgeschrieben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Augsburger Kliniken schieben hunderte OPs auf. Bis Ende Januar sind aufschiebbare Behandlungen verboten. Krankenhäuser hoffen, dass die Anordnung nicht verlängert wird. Zum Artikel.

Bis Ende Januar sind aufschiebbare Behandlungen verboten. Krankenhäuser hoffen, dass die Anordnung nicht verlängert wird. Zum Artikel. Luft in Augsburg wird sauberer – auch dank Corona . Die Stickstoff-Belastung in der Karlstraße sank weiter. Am Maßnahmenpaket der Stadt liegt das aber nur teilweise. Lesen Sie mehr.

Die Stickstoff-Belastung in der sank weiter. Am Maßnahmenpaket der Stadt liegt das aber nur teilweise. Lesen Sie mehr. Experte über Angriff auf Journalisten bei Corona-Demo. Michael Busch vom Journalistenverband beschreibt, warum die Arbeit von Reportern gefährlicher wird und was Angreifer antreibt. Zum Artikel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 8.186.850 Fälle verzeichnet, das sind 112.323 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.483.277 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 17.639 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 159.732.231 Impfungen verabreicht. 62.530.950 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 75,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 60.652.751 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 72,9 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 40.139.877 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 48,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Corona-Krise geht ins dritte Jahr und hat weiter Auswirkungen auf den Automobilmarkt. Chipmangel und Lieferengpässe verzögern die Auslieferung von Neuwagen.

Warum Gebrauchtwagen derzeit so teuer sind

Die Theater schaffen es gerade so, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Ingolstadts Intendant Knut Weber versteht nicht, warum die Kultur schlechter gestellt ist als die Gastronomie.

Kein Lockdown, trotzdem leidet das Kulturleben

2021 versuchten mehr Augsburger als in Vorjahren, sich das Leben zu nehmen. In den Psychiatrien gab es zuletzt eine Zunahme der Notfälle. Wie ein Experte die Lage einschätzt.

Folge der Corona-Krise? In Augsburg gab es 2021 mehr Suizidversuche